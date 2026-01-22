日本台灣交流協會贈書國圖 續寫臺日友好新篇章
國家圖書館與公益財團法人日本台灣交流協會今天(22號)於協會台北事務所舉行圖書捐贈儀式，由國家圖書館館長王涵青與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之共同簽署捐贈備忘錄，協會將珍藏、超過3萬餘冊圖書資源捐贈給國家圖書館南部分館。這項捐贈不僅大幅充實了國圖的日文館藏，亦為臺日雙方的學術交流與文化合作書寫了新的篇章。
國圖表示，此次捐贈的圖書資源內容豐富，涵蓋了多個學術領域，包括日本對臺研究、華文翻譯、日語學習、日本文學、繪本以及日本台灣交流協會出版的各類學術書籍等。書籍中不僅包含了協會出版的《台湾における日本語教育事情調査報告書》與《いろは》等日語教育推廣資料，還有《台湾における台湾史研究》、《台湾海峡両岸経済交流史》等專注於臺灣歷史與社會的研究資料。除此之外，一些日語版的獲獎作品，如《彼岸花が咲く島（彼岸花盛開之島）》與《流》也被納入捐贈名單，建立了跨語言、跨文化的深層共鳴。
國家圖書館館長王涵青對此次圖書捐贈表示誠摯感謝，並指出，這批書籍將對國家圖書館在日文館藏的發展具有重要意義。王館長強調，國家圖書館長期致力於蒐集、保存並傳承各類重要圖書資源，尤其是在臺南市新營區即將成立的南部分館將成為生物科技、農業科技與新興科技知識的核心基地，這些捐贈書籍將為館內研究資源提供寶貴補充。此次與日本台灣交流協會的合作，不僅讓雙方的學術資源得到強化，更為深化日臺之間的信任與交流奠定了堅實基礎。
