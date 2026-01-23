日本台灣交流協會贈書國家圖書館 (圖)

南投縣 / 綜合報導 又有汽車經過路口不禮讓行人事件，南投縣埔里鎮地理中心碑前面路口，4日下午，有一家四口要過馬路，一輛白色轎車停下車禮讓，另外一輛黑色廂型車卻硬要開過，媽媽嚇得趕緊牽住孩子，避免被車撞上，其他駕駛看到覺得太扯，氣得向警方檢舉，警方說，查核屬實將依法舉發，可開罰最高6000元罰鍰。行車紀錄器拍下，馬路左邊，爸爸媽媽帶著兩個孩子過馬路，一輛白色休旅車停下車禮讓，就在一家四口剛要穿越馬路，右前方一輛黑色廂型車，直接開過來，硬要從行人和等紅綠燈的汽車縫隙鑽過，媽媽趕快牽住孩子阻止孩子跑出去，等廂型車開過才敢繼續走。其他汽車駕駛看到覺得太離譜，向警方檢舉投訴，其他民眾也說，自己遇到也要檢舉不輕饒。民眾說：「會非常生氣，因為我會覺得說，這樣子會非常危險，如果他沒有看到的話，如果撞到我們怎麼辦，非常危險，他如果不小心，轉彎的時候撞到了，就會受傷。」汽車不讓行人硬要過的地點，就在南投埔里的地理中心碑前方路口，路口有紅綠燈和斑馬線，但黑色廂型車當時從紅磚處直接開出來，無視斑馬線和行人。南投縣警埔里分局第五組組長林文鴻說：「本案經查已有網路系統檢舉，查核屬實，將依法舉發。」警方說，車輛未禮讓行人可處最高6000元罰鍰，如果造成行人受傷，最高可罰3萬6000元並吊扣駕照，警方會持續巡查搭配科技執法，加強取締。 原始連結

