日本台灣交流協會贈書3萬冊 台日文化交流新篇章
（中央社記者邱祖胤台北23日電）日本台灣交流協會台北事務所昨天捐贈3萬餘冊珍貴藏書給國家圖書館，不僅大幅充實國圖日文館藏，也為台日雙方學術交流與文化合作寫下新篇章。
根據國家圖書館（國圖）發布新聞稿，捐贈儀式由國家圖書館館長王涵青與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之共同簽署捐贈備忘錄。
此次捐贈的圖書包括日本對台研究、華文翻譯、日語學習、日本文學、繪本以及日本台灣交流協會出版的各類學術書籍等，此外還包括日語版獲獎作品，如台灣首位芥川賞得主李琴峰作品「彼岸花が咲く島（彼岸花盛開之島）」，以及直木賞得主東山彰良作品「流」。
王涵青致詞表示，國家圖書館長期致力於蒐集、保存並傳承各類重要圖書資源，尤其是在台南市新營區即將成立的南部分館將成為生物科技、農業科技與新興科技知識的核心基地，這些捐贈書籍將為館內研究資源提供寶貴補充。
王涵青表示，此次與日本台灣交流協會的合作，不僅讓雙方的學術資源得到強化，更為深化台日之間的信任與交流奠定了堅實基礎。
片山和之致詞表示，此次捐贈活動是兩國深厚友誼的象徵，期待未來有更多此類合作機會，以促進兩國在學術、文化以及其他領域的交流。片山和之說：「這些書籍不僅是一項知識資源的捐贈，也是對兩國間長期友誼的延續。」（編輯：龍柏安）1150123
