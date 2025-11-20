日本台灣化？他觀察4點大改觀 內行人曝關鍵：一直都這樣

交通部觀光署統計，台灣旅客2024年出國1684萬9683人次，其中日本占3成以上，是台灣人出國最愛去的國家。一位男子近日隔了6年再度訪日，發現當地許多商店店員都是外國人，還會在電車上大聲說話、路邊亂丟垃圾、邊走邊吃，讓他直呼改觀、越來越像台灣，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛指出，其實日本大城市一直都有這些現象，若想體驗傳統日本風情，最好還是到日本鄉下旅遊。

原PO在Dcard發文表示，自己上次到日本旅遊是2019年，時隔6年再度訪日，買了很多藥妝、日常用品，吃了很多街邊小吃、美食，不過原PO觀察到四種現象，直呼日本越來越像台灣、純樸感不再，一是很多店員都是外國人，二是日本人在電車上大聲聊天說話，三是街邊很多亂丟的垃圾，四是日本人在街道上邊走邊吃，唯一慶幸的是日本街道不像台灣，放了一堆政治人物的看板、廣告、帆布條。

對此，許多網友紛紛回應，「你說的四點，我2019去日本就有遇到過了耶，可能你之前去都沒遇到過吧，我覺得雖然大家說日本多乾淨、素質多好，不代表你不會遇到那一少數很差的日本人跟面向」、「疫情前就待在日本，只能說東京、大阪一直都差不多是那樣，並沒有落差那麼多」、「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「十月的北陸自由行也是有這些發現，七尾的行人道鳥大便也太多了吧」。

不少人則指出，日本較鄉下地區較有傳統日本感，「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感，岡山我突然覺得不錯，不過英文溝通相對來說沒那麼方便＋網路上資訊也比較少」、「去年底到年初我在北海道，我是都沒見到你說的部份」。

