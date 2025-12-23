日本史上最長壽天皇！近百年來首見「生前退位」，明仁上皇迎接92歲生日

選擇生前退位的日本上皇明仁，23日迎來他的92歲生日，除了向外界證實，他的健康狀態穩定外，也讓明仁繼續提高、日本可查證歷史紀錄中，最長壽天皇的門檻。在他之前最長壽天皇紀錄，就是由父親昭和天皇以87歲8個月留下。

綜合日媒報導，明仁上皇今年5月剛剛才住院接受檢查，經診斷發現「無症候性心肌缺血」，7月又因心臟治療再次住院。宮內廳強調，上皇如今身體症狀相對穩定。但醫師在避免心臟承受過大負擔，又必須維持一定肌力，要求上皇每天以不造成過大壓力的方式，維持散步運動習慣。

根據可考據歷史紀錄，日本長壽天皇排名前5人，除了迎接92歲的明仁上皇，分別是他的父親昭和天皇、江戶幕府時期的後水尾天皇（84歲2個月）、平安時代的陽成天皇（80歲9個月）和江戶後期的靈元天皇（78歲2個月）。

現年92歲上皇明仁，出生於東京皇居，是昭和天皇與香淳皇后長子，幼年稱號為繼宮。二戰末期，隨皇宮疏散至鄉下，曾申請加入近衛師團、卻不被昭和天皇批准，讓他並無軍旅經驗。身為長子的他，上有4名姊姊、1名弟弟（常陸宮正仁親王）和1名妹妹（島津貴子）。

明仁天皇4月30日完成「退位禮正殿之儀」，日本媒體也紛紛發出天皇生前退位的快報。（美聯社）

1952年以18歲之齡被冊立皇太子，隔一年代表父親赴英，出席英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）加冕儀式，返國後進入學習院大學。

熱愛網球、馬術等運動的他，在輕井澤一場網球比賽中，懈逅皇太后、日清集團千金正田美智子，兩人快速地陷入熱戀，但因為平民的身份，曾一度遭到反對。最終在昭和天皇首肯和明仁的堅持下，於1959年結為連理，婚禮大典受到民眾熱烈歡迎，而美智子也成為第一位出身於平民的皇后。

1953年6月6日，剛即位的英國女王伊麗莎白二世與當時的日本皇太子明仁。（AP）

婚後的兩人育有2子1女，分別是當前的德仁天皇、秋篠宮文仁王嗣和出嫁降為平民的黑田清子。在擔任太子第37年，父親昭和天皇病逝，由明仁繼位成為第125代天皇，改年號為「平成」，象徵新時代的來臨。

天皇身份之外的明仁，同時也是一名魚類專家，專攻鰕虎亞目。上皇也是日本魚類學會會員，曾在《科學》（Science）雜誌、《基因》（Gene）雜誌上，多次發表專業論文。甚至在自己專研的領域內，有兩個新品種被以他的名字命名，表彰他對於魚類研究的貢獻。

