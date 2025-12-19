日本右翼進主流視野 法新社採訪「大行社」探究主張

大行社成員說道，「滾蛋吧！滾蛋吧！」

東京大行社成員，開著標示「日本武士精神復活」的宣傳車，浩浩蕩蕩的前往俄羅斯駐東京大使館。一路上以擴音器，高分貝宣傳他們的理念，「擺脫戰敗國魔咒，改造一個新的日本。」

大行社宣傳幹部小澤直人說：「大東亞戰爭，那是我們國家獨自奮起，完成西方強權做不到的事，我們現在呼籲全國人民，擺脫（戰敗國）魔咒，改造新日本。」

日本與俄羅斯在北海道東北方的四個島嶼有領土主權爭議，二戰結束至今尚未簽署和平協議，大行社的宣傳人員以粗暴的口語，對著俄國大使館，要他們"滾蛋"。

大行社宣傳幹部小澤直人表示，「我們是在宣傳歷史裡，不希望大家遺忘的那部分，你可以這樣看，那是我們讓大眾覺醒活動的一部分，我們每一天都會做這些宣傳，讓大家不要忘記，我們已經做了好幾十年了。」

創立至今有101年歷史，自稱是日本"最大右翼團體"的大行社，成員清一色都是中年男性。珍珠港事件週年紀念那一天，聚集了30名成員，前往供奉甲級戰犯的靖國神社參拜。

十月上台的首相高市早苗，過去擔任閣員時幾乎不曾缺席靖國神社春秋兩季的祭典；如今又在「台灣有事」的問題與中國對抗，準備針對外國人祭出新的嚴格規定，並計畫將褻瀆日本國旗的行為定為非法。法新社記者形容這一連串向右傾斜的政施政，讓大行社某些"愛國主義言論"，突然間變得並沒有那麼"邊緣化"。

大行社會長丸川仁指出，「我們只是接受（首相）高市，因為我們討論的政治結構，那是屬於戰敗國家的，我們認為沒有必要承擔，我們的目標是以天皇為中心的日本，弄清楚未來該是甚麼樣子。」

2020年成立的右翼小黨、參政黨，針對移民、外國人提出「日本優先」民粹式的主張，在地方與全國性選舉都創下罕見的佳績。記者詢問大行社有何看法? 得到的回復是，那本就是過去四、五十年來，他們一直提倡的論點，並強調「大行社是一群有勇氣堅持信念的人，和那些隨波逐流的民粹主義者完全不同。」

大行社宣傳幹部小澤直人表示，「這些我們都講了40、50年了，所以感覺就好像是，時代終於追上我們似的。」

而日本當局承認這些右翼組織為"政治團體"的同時，也認為他們與犯罪集團脫不了關係。警察廳2020年的報告指他們許多人與"有組織的犯罪勢力關係密切"，又說"右翼團體有時是黑道冒充的"。大行社56歲的經理村田加翔，就對記者坦承年輕時曾經是"暴走族"，會長丸川仁對此也直言不諱，還稱「黑道與右翼有共同點，那就是武士的精神。」