日本各地熊害頻發、已奪13命！ 警察廳開放用步槍驅熊

為抑制近期頻繁發生的野熊襲擊事件，日本警察廳今（6）日宣布修改相關法規，開放警察使用步槍驅熊，並計畫將全國各地的槍械對策部隊成員聚集在岩手、秋田兩縣，培養警察應對野熊襲擊的能力。

[Newtalk新聞] 日本各地近期頻傳野熊入侵人類生活圈，甚至傷害人類的消息，越來越多民眾、觀光客擔心「熊害」恐影響日常生活。為降低野熊襲擊事件的發生頻率，日本政府正積極的尋找應對策略，日本警察廳今（6）日宣布修改相關法律，放寬步槍的使用限制，開放警察使用步槍來驅趕野熊。

日本《共同社》報導，為應對頻繁發生的熊害事件，日本警察廳今日修改日本國家公安委員會規則，將原本僅限劫機事件使用的警用步槍相關規範，放寬至可用於驅趕野熊，相關法規預計於當地時間 13 日正式實施。

除了開放步槍的使用外，警察廳也計畫將全國各地警方的「槍械對策部隊」，派往野熊襲擊事件發生頻率最高的岩手縣與秋田縣，讓警察與當地獵友會舉行聯合訓練，協助各地警察掌握熊的習性與要害，強化應對野熊襲擊事件的能力。報導稱，岩手、秋田縣警方預計各自另外部署兩支由 4 名本地派駐當地警察組成的安全團隊，協助當地民眾防範野熊的襲擊。

該報導指出，在新規定開始實施後，一旦野熊在岩手、秋田兩縣出沒，且當地政府無法及時發布「緊急槍獵」許可時，當地警方將依據《警察官職務執行法》，實施野熊的捕殺行動。這也是日本警方首度獲准使用步槍執行熊隻撲殺任務。

該報導引用日本環境省公布的最新數據表示，截至當地時間周三（5日）為止，日本全國今年一共有 13 人因遭遇野熊襲擊而死，創下歷年新高。為了降低相關事件的發生頻率，日本官房長官木原稔於 10 月指示警察廳研擬步槍驅熊的細則，警察廳也派遣官員前往岩手、秋田兩縣聽取實際情況，最終做出修改法規的決定，接受了地方政府的支援請求。

