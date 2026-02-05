日本各政黨眾院選舉狂推調降消費稅 超商系統業者：翻新恐逾1年

讀賣新聞5日報導，若是眾議院選舉之後實施消費稅減稅政策，超商系統業者將會疲於應付系統翻新。圖為日本大型連鎖超市「西友」。（資料照片／美聯社）



日本眾議院選舉8日登場，為了降低家庭經濟負擔，主要政黨都承諾要降低消費稅。不過，未來若為了實施此項政策，就必須修改產品銷售紀錄管理系統，這很可能會讓零售業者與系統供應商疲於應付。

日本首相高市早苗在眾議院提前大選前，曾提出在其他商品維持10%的情況下，暫停徵收食品類8%消費稅兩年的政見，並稱這有助於減輕家庭負擔、刺激個人消費與創造就業機會等，以此來應對通膨壓力。其他主要政黨也有提出類似政見。

消費稅調降救民生 消費系統也要大改

讀賣新聞5日報導，若是消費稅減稅或歸零政策實施，包括超市和便利商店在內的許多零售業者都會受到影響，因為他們使用一種被稱作POS（point of sale，銷售時點情報系統）的系統，並利用其來管理商品的買賣時間、種類與地點等紀錄。

在支援POS系統的日本門市收銀機中，會透過條碼讀取商品價格等資訊，並與已登錄的商品資料進行比對，同時紀錄銷售資訊。這些資訊會彙整至系統中，零售業者再依據這些數據來制定進貨計畫與管理銷售狀況等。

在個人商店等場所使用的電子收銀機，由於未連接網路，即使消費稅調降，多半也只需進行數小時的設定變更即可因應。相較之下，POS系統則需要一定的準備期間。提供系統的大型廠商指出，由於POS系統與零售業者的會計管理及庫存管理系統相互連動，必須先對管理系統進行修改之後，再來調整POS系統本身。

系統翻新大工程 預估需要多久時間？

有關之後可能的系統翻新期間，主要向中小企業提供POS的瑞可利公司（Recruit）表示，若是與「降低稅率」時期相同規模的翻新作業，預計需要半年至一年內完成。日本政府在2019年10月，曾將消費稅從8%調升至10%，隨後為了減輕民生負擔，因而針對特定品目維持8%稅率，日本民間一般將此事件稱為「降低稅率」（軽減税率）。

瑞可利指出，若是客戶數量龐大、且需對應多種業態的大型系統廠商，預料會花費更多時間。高市在去年11月的眾議院預算委員會上也曾表示，「市占率較高的系統相關業者，翻新可能需要一年以上時間」。

一家大型系統製造商困惑表示：「因為減稅的對象與稅率有所不同，所以（系統）翻新的方向也會改變，這樣真的應對不完。」如果減稅只是暫時性的措施，之後還得再次進行系統翻新。另一家廠商指出，「有必要事先進行各種模擬與評估準備」。

