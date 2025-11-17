日本各界對中國實彈射擊非常憤怒！蘇嘉全：中國無所不抗議但最後都無效

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。這讓中國氣炸，中國外交部要中國人近期避免前往日本，中共今（17）日起還在黃海進行3天的「實彈射擊」。對此，台日關係協會秘書長蘇嘉全表示，日本各界對中國這樣的挑釁都非常憤怒，不過，日本政界對中國抗議也都麻痺了，因為「無所不抗議」，到最後抗議都會無效。

蘇嘉全今天受訪時大酸，每一件涉及台灣的事情中國都會抗議，包括抗議外交部長林佳龍到日本、前駐日代表謝長廷得到日本天皇獎章他們也抗議。蘇嘉全指出，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講是不正常，這是一種霸權行為，日本政界對中國抗議也有麻痺的感覺，因為「無所不抗議」，到最後抗議都會無效。

蘇嘉全也表示，中國軍機圍著台灣繞，常常試射飛彈，中國在黃海實彈射擊，也是恐嚇國際、日本、台灣的手段。他說，一開始日本各界都會非常緊張，但是現在就像抗議一樣都習以為常，不過日本各界對中國這樣的挑釁都非常憤怒，對中國來講，在國際關係上未必會得到好處。

至於未來台日交流發展，蘇嘉全指出，過去台灣經貿實力還未受日本各界的重視，但自從台積電到日本之後，不管是在經貿、觀光各項合作，還有進一步資訊共享，都是比較全面性的合作。他說，前不久花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，日本國土交通省還提供監測儀器給台灣，台日合作是全面性的，一直朝著正向的發展在前進。

