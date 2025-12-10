日本名勝「妙義山」火連燒三天 神奈川森林又燒起來

日本近日天災頻傳，除了地震外，各地還出現山林大火。位在群馬縣，日本三大名勝之一的「妙義山」，森林大火延燒30公頃，連燒三天才控制住。位在神奈川的「日向山」，也因為氣候乾燥起火，滅火作業還被迫中斷。

日本三大名勝之一的「妙義山」發生火災，消防出動直升機進行滅火作業。（圖／翻攝IG @myogi_visitor_center_）

日本近期天災頻傳，除了地震外，山林大火也在各地蔓延。日本三大名勝之一的群馬縣「妙義山」發生森林大火，延燒達30多公頃，經過三天努力才控制住火勢。同時，神奈川的「日向山」也因氣候乾燥而起火，滅火作業一度被迫中斷。這些山林大火因地形崎嶇難以接近，消防人員面臨重大挑戰，所幸目前未傳出人員傷亡。

神奈川地區的日向山山林大火發生在厚木和伊勢原市之間，火勢相當猛烈。從高空俯瞰，即使周圍一片漆黑，仍能清楚看見燃燒中的火焰。在火災現場附近，雖然看不到火勢，但能聞到濃濃的煙味。大批消防人員已緊急趕赴現場進行救援。一位在當地居住40年的民眾表示，這麼嚴重的野火是他第一次看到。

由於當地發布了乾燥預警，火勢一發不可收拾，持續燃燒了6小時。然而，由於山區道路崎嶇難以靠近火場，消防員只能等到隔天再繼續滅火工作。幸運的是，這場火災沒有造成任何人員傷亡。在群馬縣，日本三大名勝之一的妙義山也爆發森林大火。有登山客通報看到濃煙和紅色火光，烈焰迅速蔓延開來。即使到晚間8點，火勢仍無法被撲滅，讓附近居民感到恐慌。一位民眾表示，因為風是從山那邊吹過來的，讓他感到非常不安和恐怖。

妙義山的森林大火波及了30多公頃的林地。同樣因為地點難以到達，加上有落石掉落的危險，消防人員一度暫停滅火作業，並向自衛隊請求協助。最終，當局出動直升機從空中灑水，經過三天的持續奮戰，才成功控制住這場大火。

