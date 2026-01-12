日本名古屋今冬首度積雪 白雪妝點成人之日

（中央社東京12日綜合外電報導）今天是日本的「成人之日」，同時正逢多地下雪，靜岡縣、岐阜縣、三重縣、愛知縣受到強烈寒流影響，平地也下起大雪，名古屋市今天上午9時觀測到1公分積雪，為今冬首度積雪。

日本CBC電視台報導，愛知縣名古屋市昨天起開始斷斷續續地下雪，今天上午8時30分也能看到雪花在名古屋城附近飄散，城堡屋頂也有一層薄薄的積雪妝點；岐阜市也一度觀測到最高11公分的積雪。

氣象廳預測靜岡縣、岐阜縣、三重縣、愛知縣已經過了雪勢最強的時期，不過各地仍有積雪，需要留意路面結冰等狀況。

受到雪勢影響，東海道新幹線往來三河安城站到京都站之間的列車減速慢行，同時出現列車誤點狀況。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，受到強烈冬季氣壓分布與日本上空的冷空氣影響，靠日本海一側為主地區的雪勢與風勢正在加強，天氣變得惡劣。

從北海道到北陸地區的山區等地降下大雪，截至今天上午11時多地觀測到的積雪量相當可觀：新潟縣魚沼市守門地區1公尺42公分、群馬縣水上町藤原地區1公尺19公分、福島縣只見町1公尺17公分、長野縣野澤溫泉村88公分等。

雖然天氣寒冷，但日本各地滿20歲的人今天把握「成人之日」盛裝打扮，出門與朋友參加活動或典禮，慶祝邁入人生新階段。

日本TBS電視台報導，位在千葉縣浦安市的東京迪士尼度假區，今天也舉辦年度例行的「20歲聚會」，大約2000名身穿華麗和服或西裝的年輕人出席相關活動，迪士尼角色也現身跳舞為大家送上祝福。

日本2022年4月起下修成年年齡為18歲，不過許多地區與地方政府舉辦成人式時，還是會以年滿20歲者為對象。（編譯：楊惟敬）1150112