日本名導原田真人辭世 享壽76歲

坎城影帝役所廣司（右）曾與原田真人合作《神風72小時》等8部作品，13日也難過發文緬懷。（資料照片）

日本導演原田真人13日傳出逝世消息，事後多家日本媒體證實已於8日離開人世，享壽76歲。他是當代日本電影界的重要人物，其創作生涯橫跨40餘年，對日本電影發展影響深遠，不僅是知名導演、編劇及影評人，更曾以演員身分參演國際大片《末代武士》、《霍元甲》，合作過「阿湯哥」湯姆克魯斯、李連杰等巨星。

早年擔任影評人的背景，也深刻影響了原田真人的創作風格，以紮實的歷史考據與人性描寫著稱，執導代表作包括堤真一、堺雅人、尾野真千子等主演的《空難風暴》，在日本藍絲帶獎上奪得最佳電影，還有《金融腐蝕列島：咒縛》、《日本最漫長的一天》等，近年也持續推出木村拓哉主演《檢方的罪人》、岡田准一主演《燃燒吧！劍》，皆在日本影壇留下深刻印記。

原田真人雖年事已高，但仍對電影相當熱愛，拍片之餘，也不斷在自己部落格更新影評，他的辭世讓外界萬般不捨，死因目前尚待確認，喪禮已由家屬低調舉行，僅限親友參加，後續是否舉辦追思會仍待公布。