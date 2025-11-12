日本名導石川慶3度訪台！驚訝「影迷日夜站崗」求簽名
日本導演石川慶今（12）日為新作《群山淡景》出席金馬影展，他與妻夫木聰合作過多部作品，今年妻夫木聰正好也以電影《寶島》來台，本來打算在台相聚但意外的行程完全錯開，令他直呼相當可惜！
石川慶昨日抵台，這次他第三度造訪台灣，大批影迷早晚守候在飯店想要他的親筆簽名，令他感到受寵若驚；石川慶與大多數日本人一樣，非常著迷於台灣知名店家的小籠包，這次剛到台灣1小時就立刻品嚐美食，也期待能吃到上次沒嚐鮮到的夜市美食臭豆腐。
石川慶來台會影迷。（圖／金馬執委會）
《群山淡景》改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名小說，由石黑一雄親自擔任監製、廣瀨鈴與二階堂富美主演，聚焦戰後移居英國的日本婦人，因長女自殺回憶起長崎往事，體現記憶的沉重與殘酷。
石川慶表示，過去曾有多位導演都想翻拍小說成電影卻失敗，自己這回拍攝非常有壓力，但他也在壓力之下盡全力做到最好，透露石黑一雄本人也參與劇本改編，對方給了他非常多建議和專業及準確的意見，包括電影開頭與其看倫敦，大家反而先想看長崎：「他跳脫了自己的創作思維，是以觀眾想看的視角帶入。」
選中廣瀨鈴作為女主角，石川慶坦言，因為這是現在仍然存在的社會議題，因此當然需要一個讓大家有共鳴的人來演：「廣瀨鈴就是這樣的不二人選，她有偶像的一面，同時表演實力也非常堅強，在這樣的特質下當然就是會找她來演出。」
【更多東森娛樂報導】
●妻夫木聰、廣瀨鈴都來了！坎城影展「夢幻片單」登金馬
●佐藤健來台嗑火鍋！地陪竟是「超大咖台灣男神」粉絲嗨炸了
●劉嘉玲罕動怒！為梁朝偉點名淘寶、天貓：欺騙消費者
其他人也在看
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？
中國超模何穗上月驚喜宣布升格媽媽，還與情纏多年的陳偉霆曬出抱著嬰兒的照片，直接官宣生子嚇傻網友與粉絲。何穗今（11日）更新小紅書，穿著貼身瑜伽服大秀窈窕曲線，由於她24天前才公開生子喜訊，再度讓網友讚嘆：「不愧是超模，恢復得真好！」鏡報 ・ 23 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調
男星淚崩求資助救病危妻！突刪影片再發聲 岳母盼低調EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
簡廷芮曖昧王品澔關鍵對話外流？他被狠酸：以為石沉大海了嗎
男星范姜彥豐日前拍片控訴妻子粿粿出軌，對象正是人氣男星王子，引起社會一片譁然，甚至有消息指出不只「粿王戀」，還有另一對沒被爆出的出軌情侶，不少網友也將矛頭指向曾為一同出遊的旅伴簡廷芮跟王品澔，沒想到今（11日）週刊爆料兩人關鍵曖昧對話被發現。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
TANK衝中國「心肝移植」狀態大回歸！網見他「近臉面目」嚇爛了
娛樂中心／綜合報導歌手TANK（呂建忠）過去因為健康問題在竄紅之際迅速神隱，近年不時現身總是一副暴瘦模樣，惹得歌迷相當關心TANK健康狀態，直到今年4月，TANK突發認了自己早已於2024年11月，在中國完成心臟和肝臟的移植手術，中國官方稱此次手術是亞洲創舉，如今TANK完成移植手術已過1年，他於9日現身中國參加音樂節活動，活躍狀態不只讓歌迷大讚，也意外讓路過網友忍不住發出感嘆。民視 ・ 1 小時前
小禎18歲愛女為出道暖身！傳「父母意見不合」經紀人9字發聲
女星小禎與前夫李進良育有18歲女兒Emma，女兒外型亮麗，之前露臉就屢被網友敲碗出道，而她之前也曾參演由温昇豪監製主演的戲劇《整形過後》，不過今傳出小禎對女兒出道似乎認為還太早，對此，小禎經紀人也低調發聲。小禎9月時才剛為Emma舉辦18歲生日派對，女兒高顏值隨即掀起討論。Emma日前曾以來賓身分上自由時報 ・ 7 小時前
簡廷芮遭爆曖昧王品澔！關鍵對話被發現 老公護妻力挺藏內幕
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐近期爆出妻子粿粿婚內出軌王子，話題持續發酵，且有眼尖網友發現范姜彥豐取消追蹤簡廷芮和王品澔，讓兩人被質疑是...FTNN新聞網 ・ 1 天前