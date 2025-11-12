日本名導石川慶3度訪台！驚訝「影迷日夜站崗」求簽名

日本導演石川慶為新作《群山淡景》出席金馬影展。（圖／金馬執委會）





日本導演石川慶今（12）日為新作《群山淡景》出席金馬影展，他與妻夫木聰合作過多部作品，今年妻夫木聰正好也以電影《寶島》來台，本來打算在台相聚但意外的行程完全錯開，令他直呼相當可惜！

石川慶昨日抵台，這次他第三度造訪台灣，大批影迷早晚守候在飯店想要他的親筆簽名，令他感到受寵若驚；石川慶與大多數日本人一樣，非常著迷於台灣知名店家的小籠包，這次剛到台灣1小時就立刻品嚐美食，也期待能吃到上次沒嚐鮮到的夜市美食臭豆腐。

石川慶來台會影迷。（圖／金馬執委會）

石川慶來台會影迷。（圖／金馬執委會）

《群山淡景》改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名小說，由石黑一雄親自擔任監製、廣瀨鈴與二階堂富美主演，聚焦戰後移居英國的日本婦人，因長女自殺回憶起長崎往事，體現記憶的沉重與殘酷。

石川慶表示，過去曾有多位導演都想翻拍小說成電影卻失敗，自己這回拍攝非常有壓力，但他也在壓力之下盡全力做到最好，透露石黑一雄本人也參與劇本改編，對方給了他非常多建議和專業及準確的意見，包括電影開頭與其看倫敦，大家反而先想看長崎：「他跳脫了自己的創作思維，是以觀眾想看的視角帶入。」

選中廣瀨鈴作為女主角，石川慶坦言，因為這是現在仍然存在的社會議題，因此當然需要一個讓大家有共鳴的人來演：「廣瀨鈴就是這樣的不二人選，她有偶像的一面，同時表演實力也非常堅強，在這樣的特質下當然就是會找她來演出。」



