日本名店難複製 牛舌料理也能走平價！乾杯出擊 驚人價格曝

財經中心／李宜樺報導

乾杯集團推出新品牌「牛舌佑介」，主打炭火燒牛舌定食，最低390元起，挑戰牛舌高價印象。乾杯董事長平出莊司指出，牛舌供應、耗損與加工是三大門檻，供應鏈整合成為勝負關鍵。（圖／記者李宜樺攝影）

日圓貶值、赴日旅遊潮不退，台灣餐飲市場卻正面臨「客人被日本吃走」的殘酷現實。乾杯集團（1269）選擇逆風出擊，正式跨入過去被視為高門檻的牛舌定食市場，新品牌「牛舌佑介」首店今（21）日插旗信義區統一時代百貨，主打仙台風味炭火燒牛舌，最低390元起跳，直接對準「在台灣也要吃得起牛舌」的消費痛點。

390元牛舌定食 價格直接破壞市場



乾杯董事長平出莊司坦言，牛舌定食在台灣始終難以普及，關鍵就在價格與供應結構。「牛舌佑介」以定食型態切入，一口氣推出14款選項，價格帶落在380至810元，入門款「牛舌赤身」390元就能上桌，打破過往牛舌餐廳動輒800元起跳的印象。

廣告 廣告

日本品牌難複製 牛舌其實很難做



平出莊司直言，牛舌有三大門檻：原料取得不易、一頭牛僅一條牛舌；可燒烤比例僅約47%，耗損率高；再加上需專業加工軟化技術，成本並非單店可負擔。這也是日本牛舌名店難以大量海外展店的原因。

53％不能吃 乾杯反而拿來賺



乾杯的解法來自規模與供應鏈。集團每月海運進口牛舌約16噸，並將53％不適合燒烤的部位轉製為寵物食品，不只降低耗損，還意外賣到供不應求，成為撐住牛舌平價化的關鍵底氣。

乾杯集團推出新品牌「牛舌佑介」，主打炭火燒牛舌定食，最低390元起，挑戰牛舌高價印象。（圖／記者李宜樺攝影）

菜單全面降價 搶回被日本吃走的客人



面對高端日料在台銷售壓力，乾杯集團明年將主推乾杯燒肉、黑毛屋與牛舌佑介三大平價線，乾杯燒肉更將於1月全面調整菜單，訂價改為99、199、299、399元四個級距，甚至比日本還便宜，主打高CP值搶回消費者。

海外方面，乾杯除英國第二店籌備中，也評估馬來西亞、印尼與中東市場；中國市場則收斂至10店，調整客單價後，今年第三季已轉盈。平出莊司直言，現在不是拚華麗，而是拚「活得久」。

更多三立新聞網報導

白銀狂噴衝至67.45美元！市值暴增超車Alphabet 登全球第四大資產

台股週蒸發501點！資金往這族群跑 逆勢大漲4%誰在卡位

碳費倒數開徵助攻這只 受益人增幅逾4成！

從零組件到高毛利模組！它打進無人機供應鏈 在手訂單看到2027

