日本名店I'm donut？「甜甜圈裸放陳列」 挨轟不衛生：像放在廁所

日本人氣甜甜圈專賣店，因甜甜圈陳列方式引發討論。（翻攝X、IG@i.m.donut）

日本人氣甜甜圈專賣店「I'm donut？」深受民眾喜愛，不過其新開的一間分店，將甜甜圈陳列在立方體造型檯面展示，卻挨轟看起來像放在「廁所磁磚」，在網路掀起熱議。

人氣甜甜圈 直接放架上

這間分店位於日本澀谷宮益坂，10月11日開幕，他們以品牌代表色粉色磚瓦做為甜甜圈的陳列台，主打可愛及時尚風格，照片可見多種口味甜甜圈，就直接「裸放」在立方體造型檯面上，產生視覺衝擊。

像放在廁所... 網怨：胃口全沒了

不過近日有網友發文認為，這看起來就像把甜甜圈「放在廁所或浴室」，看了瞬間胃口全沒了；她更點出衛生方面的疑慮，表示民眾需自行夾取甜甜圈並放在托盤上，怎麼看都覺得可能會被大家的口水噴到。

甜甜圈掉落的粉末讓展示台看起來髒髒的。（翻攝X）

此篇文章迅速引發網友共鳴，至今已有超過3,700萬次點閱，掀起正反派網友討論。有人認為看起來「很時尚」「很有趣」，但也有網友說「希望下面墊一張紙」「若看起來很髒，沒有食慾了」，並說磁磚接縫看起來髒髒的，感到不舒服。

衛生無虞？ 店家：會定期清潔

而對此店家則強調展示架都有定期清潔，確保衛生無虞，也會對這些意見進行檢討。

