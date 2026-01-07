日本名模古谷惠癌逝 放棄化療最後貼文曝光
日本時尚圈失去閃耀之星。日媒今（7日）引述經紀公司訃聞，報導資深名模古谷恵已因大腸癌第四期，在2025 年12月19日病逝，享年47歲。古谷恵罹癌後曾透露只做緩和治療，噩耗傳出令演藝圈及時尚圈深深哀悼。
跟病痛共存
古谷恵最後一次與外界互動，停留在去年10月 28日生日當天。她在X（推特）自嘲當天早上因為小腿抽筋哀號，把老公嚇得像看到鬼一樣：「雖然與疼痛共存，但也平安度過了2個禮拜。生日一早就享用了先生做的酒粕湯，我47 歲了喔！」
古谷恵生前對病情極為坦率，在個人簡介表明已經在2025年10月結束抗癌藥物治療，改為進行緩和治療，不再讓身體承受化療之苦，用最有尊嚴的方式走完人生最後一程。
時尚之星殞落
古谷恵自出道以來，憑藉其獨特的氣質與時尚感，迅速成為日本時尚界的寵兒，她是《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》及《GLOW》等頂尖雜誌的御用模特兒，更是各大品牌時裝秀與東京瓦斯等知名廣告的熟面孔，被譽為時尚界指標人物。即使近年來逐漸淡出第一線，她與丈夫共同經營的餐廳「Bistro11」也經營得有聲有色，展現了她多元的才華與對生活的熱情。
經紀公司去年年底發布訃聞，證實古谷恵在2025 年12月19日病逝，家屬也已完成喪禮。外界直到媒體於7日廣泛報導，才得知噩耗曝光。古谷惠溫暖且充滿韌性的生活態度，成了粉絲心中永恆的榜樣。
