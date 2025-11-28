日本否認川普勸高市早苗勿挑釁 20分鐘通話內容曝光：沒有說過那種話吧

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前和日本首相高市早苗通話，《華爾街日報》26日報導指出，美方曾直接勸阻高市別在台灣問題上引發中國不滿，但日本官房長官木原稔昨（27）日否認川普曾在近期通話中建議「不要在台灣議題上挑釁中國」，駁斥了相關說法。另有知情人士指出，美方僅對日中對立表達憂慮，要求避免對立升級，提及維持日中關係穩定的重要性。

據日媒「共同社」引述知情人士指出，川普與高市的通話由美方主動提議，全程約20分鐘，消息人士透露，川普在談到日中關係時表達對兩國對立的擔憂，並強調「需要進行管控」，但並未要求高市撤回先前發言，相關人士表示，雙方討論焦點在於避免日中對立升級，維持地區穩定。

而《日經新聞》報導，高市周邊人士說明，此次對話是因台灣相關發言引發中國抗議，美日雙方希望合作讓事態降溫，儘管台灣議題引發外界關注，但日本與美國政府至今都未公開承認該議題曾在通話中被點名討論。

報導中也指出，日本政府高層透露，通話內容觸及美國黃豆出口中國等貿易議題，川普向日方表示，良好的美中關係同樣能為日本帶來正面影響；而對於美媒稱川普曾建議日本不要挑釁中國政府，報導指高市得知後，向身邊人士否定相關指控說法，稱川普「應該沒有說過那種話吧」。



