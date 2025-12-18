日本告別失落30年 法人看好不動產成資產重估關鍵引擎

【記者呂承哲／台北報導】日本正逐步走出「失落的30年」，迎來數十年未見的結構性轉變。隨著日本央行告別負利率政策、企業治理改革成效浮現，日股與資產價格近年表現亮眼，吸引全球資金重新布局。國泰投信指出，在通膨溫和回歸、薪資成長形成正向循環下，日本國內資產正展開重估行情，其中不動產市場被視為最具指標意義的領先觀察焦點。

近年台日關係亦由旅遊交流升級為產業戰略夥伴。國泰投信於 2025 年攜手日本大和資產管理，在東京證交所掛牌「iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數」（413A），連結國泰台灣科技龍頭 ETF（00881），成為台日資產管理合作的重要里程碑，也反映日本資金對台灣半導體與 AI 產業競爭力的高度認同。法人指出，台積電赴熊本設廠，帶動半導體供應鏈東進，形成「台灣村」聚落，科技人才進駐推升當地土地、住宅與商務需求，成為支撐日本不動產的重要力量。

不僅如此，Google、Amazon、Microsoft 等科技巨頭加碼投資東京、大阪等核心城市擴建 AI 資料中心，日本政府推動的 Rapidus 計畫也落腳北海道千歲市，市場預期將複製熊本經驗，帶動周邊房市與商用不動產發展。加上疫後觀光強勢復甦，2025 年赴日旅客突破 3,500 萬人次，飯店、商辦與零售資產同步受惠，使日本不動產投資信託（J-REITs）再度成為市場焦點。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，相較亞太其他成熟城市，日本不動產仍具「低基期、高利差」優勢，東京租金投報率與借貸成本利差具吸引力。透過 REITs ETF，投資人可避開實體持有的門檻與管理負擔，布局商辦、物流、飯店與數據中心等多元資產。展望後市，在日圓偏弱、政策支持與內需復甦加持下，日本不動產正處長線循環起點，投資價值逐步浮現。

