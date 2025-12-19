日本告別通縮30年！現金不再為王 它成新寵背後真相曝光
財經中心／余國棟報導
隨著日本央行逐步調整貨幣政策，正式告別負利率時代，加上企業治理改革成效顯現，日股近年表現亮眼，吸引全球資金目光。國泰投信指出，在通膨溫和回歸與薪資成長的良性循環下，日本國內資產價格重估的行情正逐步展開，其中被視為經濟晴雨表的不動產市場，更是這波「春江水暖鴨先知」的關鍵指標。
台日關係近年從民間旅遊深化為產業深層戰略夥伴。國內資產管理龍頭國泰投信於2025年9月攜手日本大和資產管理，成功在東京證券交易所掛牌「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」（日股代號：413A），連結國泰台灣科技龍頭ETF（00881），成為台日資產管理業者合作的重要里程碑。此舉顯示日本資金高度認可台灣在 AI 世代的「科技島」地位，也反映全球資金渴望透過ETF參與台灣半導體與高科技產業的高速成長。截至2025年11月底，00881年初至今報酬率為32.46%，三年以來報酬率更達160.14%，在同類型基金中表現亮眼。
法人分析，隨著台積電赴熊本設廠，帶動台灣半導體供應鏈東進，形成獨特的「台灣村」聚落，科技人才與商務需求直接推升當地土地價格、住宅租金及旅宿業發展，成為支撐日本不動產的重要力量，而這股力量亦於日本全境多點爆發，Google、Amazon、Microsoft等科技巨頭相繼宣布鉅額投資，鎖定東京、大阪等核心都會圈擴建AI數據中心；同時，日本政府傾舉國之力推動的「Rapidus」計畫，選定落腳北海道千歲市作為次世代半導體聚落，市場預期周邊城市地價將因工程師大量進駐而飆漲，被視為最具潛力的「第二個熊本」。此外，日本疫後觀光強勢復甦，截至2025年10月赴日旅客突破3,500萬人次，推升東京、大阪、京都等核心城市的飯店房價與住房率，並帶動零售百貨商圈熱絡，使涵蓋飯店、商辦與零售資產的日本不動產投資信託（J-REITs）備受關注。
除了科技與觀光帶來的剛性需求，日本社會資產觀念的翻轉更是推動日本房市及相關金融商品的長線深層動力。有別於過去30年的通縮心態，隨著春鬥薪資漲幅創高，日本企業與民眾已開始適應通膨環境，「現金為王」的觀念逐漸式微。在通膨時代，具備對抗通膨特性的實體資產成為資金避風港。J-REITs不僅涵蓋傳統商辦與住宅，更受惠於電商帶動的物流倉儲，以及AI算力需求所需的數據中心等「新經濟地產」，讓投資人能透過ETF參與多元不動產類型，掌握日本經濟復甦紅利，而非直接承擔購屋門檻與管理成本。
對比亞太主要城市，日本不動產仍具「低基期、高利差」優勢，以首都而言，東京房價相對親民，租金投報率與借貸成本利差在全球成熟市場中極具競爭力。過去投資日本房地產面臨購屋門檻高、稅務繁雜、管理不易等痛點，但透過 REITs ETF，投資人可省去實體持有成本，並由專業機構篩選，布局商辦、物流、飯店、數據中心及住宅等多元領域，有望追逐日本經濟復甦紅利。展望後市，在日圓匯率低檔、政策支持與內需復甦的多重利多下，日本不動產市場正處於長線循環起點，值得投資人持續關注。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
