日本周日舉行國會選舉 高市早苗領導的自民黨有望大獲全勝

（德國之聲中文網）日本首相高市早苗擁有極高的支持率。她上任僅三個月便宣布提前舉行大選，希望在支持率下滑之前扭轉頹勢。

美聯社指出，高市希望推進一項旨在提升日本經濟和軍事實力的右翼議程，以應對日益緊張的日中關系。她還希望加強與關鍵盟友美國以及有時難以捉摸的特朗普之間的關系。

人氣領袖有望大獲全勝

極右翼保守派領導人高市早苗於去年10月就任日本首相。她也是日本史上首位女性首相。上任之初，她承諾“為國家不停地工作、工作、工作到底”。她兼具活潑與強硬的風格深受年輕選民的喜愛。

最新民調顯示，自民黨有望在眾議院贏得壓倒性勝利。盡管反對黨組建了新的中間派聯盟，極右翼勢力也在崛起，但由於內部紛爭不斷，被看作難以對自民黨構成真正的挑戰。

高市押注自民黨及其新盟友維新會將贏得眾議院465個席位中的多數席位。眾議院是日本兩院制國會中權力更大的一院。

日本主要報紙近期的民調顯示，高市早苗領導的自民黨有可能單獨贏得簡單多數席位，而她的執政聯盟則可能贏得多達300個席位，這比自2024年大選失利以來僅佔微弱多數的局面有了顯著提升。同時也會成為2017年以來自民黨取得的最佳成績。

如果自民黨未能贏得多數席位，她表示“將辭職”。

推動右翼政策

高市早苗領導的聯盟若取得重大勝利，可能意味著日本在安全、移民和其他政策方面將出現顯著的右傾趨勢。其右翼盟友維新會黨首吉村洋文表示，維新會將起到“加速器”的作用。

高市承諾到12月前修訂安全和國防政策，以增強日本的進攻性軍事能力，解除武器出口禁令，並進一步擺脫日本戰後奉行的和平主義原則。

她一直力推在反對外國人、反間諜等問題上采取更強硬的政策，這些措施迎合了極右翼選民的訴求，但專家指出，這些措施可能會損害公民權利。

高市也希望增加國防開支，以回應特朗普要求日本放松財政限制的壓力。

在競選演講中，高市熱情洋溢地談到需要“積極主動”的政府支出，以資助“危機管理投資和增長”，例如加強經濟安全、科技和其他產業的措施。高市還試圖推動對移民和外國人采取更強硬的措施，包括對外國房產所有者提出更嚴格的要求，以及限制外國居民人數。

她推出了一項1350億美元的經濟刺激計劃，旨在緩解通脹帶來的沖擊，此外她還承諾暫停征收食品消費稅。

日本的債務規模是其經濟總量的兩倍多，近幾周來，長期債券收益率屢創新高，日元匯率也劇烈波動。

立命館大學政治學教授上久保誠人在接受美聯社采訪時表示，執政僅三個月就舉行提前大選“凸顯了日本政壇一個令人擔憂的趨勢，即政治生存優先於實質性的政策成果”。“每當政府試圖推行必要但不受歡迎的改革時……下一次大選就迫在眉睫。”

不確定因素

倉促宣布的國會大選幾乎沒有給日本選民留下任何准備時間，已經引發了一些抱怨。

周日的投票在全國各地新一輪降雪中進行。過去幾周，日本北部地區遭遇了創紀錄的降雪，道路被阻斷，並造成全國數十人死亡，這可能會阻礙投票或延遲受災嚴重地區的計票工作。在惡劣天氣下，高市早苗的高人氣能否轉化為年輕選民的選票，目前尚難預料。日本年輕選民的投票率向來不高。

據法新社報道，截至當地時間下午2點，投票率為16.05%，比2024年上次眾議院選舉的投票率下降了3.07個百分點。

作者: 德正 (美聯社、法新社)