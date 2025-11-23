日本和牛買一送一！台人買爆樂比亞「總經理二度道歉」 海巡回覆超親民

在台灣展店的日本超市樂比亞（LOPIA）宣布，為了慶祝感恩節，舉辦和牛「買一送一」的促銷活動，結果和牛隨即被搶購一空，甚至連樂比亞總經理水元仁志也二度公開道歉，「自開業以來，我們的顧客數量遠超預期，員工們一直在努力生產商品，但實在力不從心。收銀台前也排起了長隊。我們深感抱歉」，貼文曝光後引發熱議。

水元仁志近日在Threads發文表示，樂比亞本周舉辦史上規模最大的「感恩節」活動，持續三天，屆時將有許多超值優惠，像是多種黑毛和牛「買一送一」，消息曝光後引發熱議。許多網友紛紛曬出戰利品照片，「太好啦，下一波，日本海鮮嗎？通通要買爆」、「干貝趕緊轉來台灣賣吧」、「明天來去高雄夢時代買」、「台中lala我一定到」。

面對日本和牛被搶購一空、排隊人潮大排長龍，水元仁志今日兩度發聲道歉，「自開業以來，我們的顧客數量遠超預期，員工們一直在努力生產商品，但實在力不從心。收銀台前也排起了長隊。我們深感抱歉。我們正在盡最大努力，希望您能體諒我們。對於讓您久等，我們深感抱歉」；水元仁志提到，謝謝民眾對於日本、日本海鮮生產商的支持，「我們希望能夠為『台日友誼』搭建一座橋樑！」。

值得注意的是，面對許多台灣網友留言，水元仁志盡可能的一則一則按讚、回覆，甚至展開「海巡」相關貼文回覆，親民形象獲得廣大網友支持。

