日本和牛──飛驒牛風味品嚐一次ALL IN 「台北美福」限時推出涮涮鍋、炭火、鐵板、壽司！
台北美福的晴山日本料理可以品嚐飛驒牛各種料理方式，圖為涮涮鍋
【旅遊經 洪書瑱報導】
日本旅遊一直受國人喜歡，其中日本美食食材中，被世界上公認，那就是頂級牛肉之一的「和牛」，因豐富的大理石紋油花，以及入口即化的口感和獨特的香氣，最受饕客喜歡。而日本和牛中，耳熟能詳，包括：神戶牛、松阪牛、近江牛、飛驒牛等約 150 多種著名的地方和牛品牌，其中國人最愛的熱門景點中，岐阜縣「飛驒高山」因白川鄉合掌村、高山祭等豐富的自然與人文景觀，受國人喜歡，而當地出產的頂級和牛，即為聞名遐邇的「飛驒牛」。飛驒牛生長自高海拔的飛驒高山地區，以其細緻的肉質與勻稱細密的油花，在台灣市場頗受歡迎。而日本和牛最佳烹調方式，為鐵板燒、壽喜燒、涮涮鍋、和牛握壽司等，現在饕客有機會，一次品嚐飛驒牛各式料理方式，讓您品嚐其中因不同料理手法，在口中所併發的不同感受及滋味。台北美福「晴山日本料理」，即日起至12月31日，以清涮、香煎、炭烤、炙燒等料理方式，讓消費者在餐廳內的不同主題料理區，大啖飛驒牛的獨有風味。
日本旅遊的熱門景點，岐阜縣「飛驒高山」向來深受台灣旅客的喜愛，不僅擁有白川鄉合掌村、高山祭等豐富的自然與人文景觀，更以當地出產的頂級和牛「飛驒牛」而聞名遐邇
牧場飼育者為了成就高品質的飛驒牛費盡苦心，不少經認可的牧場為了牛隻的健康，於飼料裡加入麥茶、酒粕，亦有農家使用飛驒高山蒸溜所的麥粕等獨家餌料餵養
飛驒牛有著纖細的肉質紋理、豐潤圓滑的口感，尤其粉色的霜降油花更被形容猶如小鹿的斑紋般細緻
所謂的「飛驒牛」指的是在岐阜縣內經過14個月以上育肥而成的黑毛和牛，並嚴選「社團法人日本食肉格付協會」制定的等級，同時經過「飛驒牛銘柄推進協議會」所認可農家飼育，才可稱之為「飛驒牛」。飛驒牛在自然環境中成長，在群山環繞、可眺望遠處覆蓋著白雪高岳，藉以當地清新空氣與季節、日夜的高溫差，以及飲用天然伏流水等大自然恩惠飼育，除了自然景致的條件，牧場飼育者更為了成就高品質的飛驒牛費盡苦心，不僅有不少經認可的牧場為了牛隻的健康，於飼料裡加入麥茶、酒粕，農家使用飛驒高山蒸溜所的麥粕等獨家餌料餵養，甚至也有給飛驒牛在音樂牧場環境中成長。
台北美福的晴山日本料理─壽喜燒烹煮方式
時序步入12月冬季，最適合享用火鍋的季節。晴山日本料理主廚採用柴魚與昆布熬煮後再過濾而成涮涮鍋湯品。金黃透澈的高湯香氣十足，純粹的湯底，帶出食材的甘甜風味，品嚐肉脂溶在湯裡的香氣，將頂級飛驒牛肉品的珍味，毫無保留地綻放出來；「壽喜燒」亦是主廚推薦在冬季品嘗飛驒牛的方式之一，在烹飪過程中不加水的傳統，將大蔥與洋蔥入鍋拌炒，再添加由主廚精心調配比例的醬汁，除了醬油、味醂之外，特別選用了日本百年品牌清酒增添香氣，再透過白菜及豆腐等天然食材釋放出的水份，和壽喜醬汁慢火熬煮，鋪上飛驒和牛肉片，醬汁蘊含蔬菜甘甜，將油脂豐厚的和牛輕涮三秒拿起，鹹香滋味調和和牛油脂，讓人欲罷不能。套餐另包含新鮮蔬菜盤及主廚精選甜點，兩人即可開鍋，每鍋5,800元+10%。
台北美福大飯店的晴山日本料理，即日起至12月31日，以清涮、香煎、炭烤、炙燒等料理方式
晴山日本料理選用台東林榮星冠軍米，添加赤醋調配出酸度適中的壽司飯，精選飛驒牛紐約客搭配
晴山日本料理即日起推出的【飛驒臻味】，可選擇以炭烤手法品嘗飛驒牛紐約客的細緻風味
晴山日本料理餐廳最大特色是結合不同料理手法呈現四大主題區，分別是壽司、炭火、鐵板及桌席。壽司板前長選用台東林榮星冠軍米，添加赤醋調配出酸度適中的壽司飯，精選飛驒牛紐約客搭配，炙燒過的和牛肉片被瞬間逼出香氣和油脂，再搭配醋飯，盡享入口即化的口感，一貫680元。如果想品嘗鐵板香煎或是炭烤的牛排香味，亦可指定烹調方式品嘗飛驒牛紐約客牛排，100公克2,800元。
台北美福【飛驒臻味】餐飲活動資訊
活動餐廳：晴山日本料理
時 間：即日起至12月31日
價 格：
-飛驒牛炙燒握壽司 一貫680元
-飛驒牛壽喜燒 2人份( 200g) 售價5,800元
包含：季節鮮蔬盤、主廚特製甜點
-飛驒牛涮涮鍋 2人份( 200g) 售價5,800元
包含：季節鮮蔬盤、主廚特製甜點
-鐵板區-飛驒牛紐約客牛排(100g) 售價2,800元
-炭烤區-飛驒牛紐約客牛排(100g) 售價2,800元
以上圖片：台北美福大飯店提供
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 83
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 31
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 21 小時前 ・ 2
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 21 小時前 ・ 241
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 83
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 19
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 6
日夜溫差恐達14度！專家示警：週三起連兩波變天
（記者許皓庭／綜合報導）今（15）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹關西出現 7 度低溫。白天起冷空氣減弱 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 7
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 281
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 198
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 168
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217