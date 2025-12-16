日本和牛──飛驒牛風味品嚐一次ALL IN 「台北美福」限時推出涮涮鍋、炭火、鐵板、壽司！



台北美福的晴山日本料理可以品嚐飛驒牛各種料理方式，圖為涮涮鍋





【旅遊經 洪書瑱報導】

日本旅遊一直受國人喜歡，其中日本美食食材中，被世界上公認，那就是頂級牛肉之一的「和牛」，因豐富的大理石紋油花，以及入口即化的口感和獨特的香氣，最受饕客喜歡。而日本和牛中，耳熟能詳，包括：神戶牛、松阪牛、近江牛、飛驒牛等約 150 多種著名的地方和牛品牌，其中國人最愛的熱門景點中，岐阜縣「飛驒高山」因白川鄉合掌村、高山祭等豐富的自然與人文景觀，受國人喜歡，而當地出產的頂級和牛，即為聞名遐邇的「飛驒牛」。飛驒牛生長自高海拔的飛驒高山地區，以其細緻的肉質與勻稱細密的油花，在台灣市場頗受歡迎。而日本和牛最佳烹調方式，為鐵板燒、壽喜燒、涮涮鍋、和牛握壽司等，現在饕客有機會，一次品嚐飛驒牛各式料理方式，讓您品嚐其中因不同料理手法，在口中所併發的不同感受及滋味。 台北 美福「晴山日本料理」，即日起至12月31日，以清涮、香煎、炭烤、炙燒等料理方式，讓消費者在餐廳內的不同主題料理區，大啖飛驒牛的獨有風味。







日本旅遊的熱門景點，岐阜縣「飛驒高山」向來深受台灣旅客的喜愛，不僅擁有白川鄉合掌村、高山祭等豐富的自然與人文景觀，更以當地出產的頂級和牛「飛驒牛」而聞名遐邇







牧場飼育者為了成就高品質的飛驒牛費盡苦心，不少經認可的牧場為了牛隻的健康，於飼料裡加入麥茶、酒粕，亦有農家使用飛驒高山蒸溜所的麥粕等獨家餌料餵養







飛驒牛有著纖細的肉質紋理、豐潤圓滑的口感，尤其粉色的霜降油花更被形容猶如小鹿的斑紋般細緻





所謂的「飛驒牛」指的是在岐阜縣內經過14個月以上育肥而成的黑毛和牛，並嚴選「社團法人日本食肉格付協會」制定的等級，同時經過「飛驒牛銘柄推進協議會」所認可農家飼育，才可稱之為「飛驒牛」。飛驒牛在自然環境中成長，在群山環繞、可眺望遠處覆蓋著白雪高岳，藉以當地清新空氣與季節、日夜的高溫差，以及飲用天然伏流水等大自然恩惠飼育，除了自然景致的條件，牧場飼育者更為了成就高品質的飛驒牛費盡苦心，不僅有不少經認可的牧場為了牛隻的健康，於飼料裡加入麥茶、酒粕，農家使用飛驒高山蒸溜所的麥粕等獨家餌料餵養，甚至也有給飛驒牛在音樂牧場環境中成長。









台北美福的晴山日本料理─壽喜燒烹煮方式





時序步入12月冬季，最適合享用火鍋的季節。晴山日本料理主廚採用柴魚與昆布熬煮後再過濾而成涮涮鍋湯品。金黃透澈的高湯香氣十足，純粹的湯底，帶出食材的甘甜風味，品嚐肉脂溶在湯裡的香氣，將頂級飛驒牛肉品的珍味，毫無保留地綻放出來；「壽喜燒」亦是主廚推薦在冬季品嘗飛驒牛的方式之一，在烹飪過程中不加水的傳統，將大蔥與洋蔥入鍋拌炒，再添加由主廚精心調配比例的醬汁，除了醬油、味醂之外，特別選用了日本百年品牌清酒增添香氣，再透過白菜及豆腐等天然食材釋放出的水份，和壽喜醬汁慢火熬煮，鋪上飛驒和牛肉片，醬汁蘊含蔬菜甘甜，將油脂豐厚的和牛輕涮三秒拿起，鹹香滋味調和和牛油脂，讓人欲罷不能。套餐另包含新鮮蔬菜盤及主廚精選甜點，兩人即可開鍋，每鍋5,800元+10%。









台北美福大飯店的晴山日本料理，即日起至12月31日，以清涮、香煎、炭烤、炙燒等料理方式







晴山日本料理選用台東林榮星冠軍米，添加赤醋調配出酸度適中的壽司飯，精選飛驒牛紐約客搭配







晴山日本料理即日起推出的【飛驒臻味】，可選擇以炭烤手法品嘗飛驒牛紐約客的細緻風味





晴山日本料理餐廳最大特色是結合不同料理手法呈現四大主題區，分別是壽司、炭火、鐵板及桌席。壽司板前長選用台東林榮星冠軍米，添加赤醋調配出酸度適中的壽司飯，精選飛驒牛紐約客搭配，炙燒過的和牛肉片被瞬間逼出香氣和油脂，再搭配醋飯，盡享入口即化的口感，一貫680元。如果想品嘗鐵板香煎或是炭烤的牛排香味，亦可指定烹調方式品嘗飛驒牛紐約客牛排，100公克2,800元。

台北美福【飛驒臻味】餐飲活動資訊

活動餐廳：晴山日本料理

時 間：即日起至12月31日

價 格：

-飛驒牛炙燒握壽司 一貫680元

-飛驒牛壽喜燒 2人份( 200g) 售價5,800元

包含：季節鮮蔬盤、主廚特製甜點

-飛驒牛涮涮鍋 2人份( 200g) 售價5,800元

包含：季節鮮蔬盤、主廚特製甜點

-鐵板區-飛驒牛紐約客牛排(100g) 售價2,800元

-炭烤區-飛驒牛紐約客牛排(100g) 售價2,800元

以上圖片：台北美福大飯店提供