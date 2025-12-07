日本哪家店最受旅客青睞？唐吉訶德排第11名 冠軍太震撼

日本觀光廳近日發布「入境消費趨勢調查」，方法是用問卷詢問外國遊客心目中最滿意的店家。其中知名IP寶可夢排到第8名、熱門伴手禮薯條三兄弟則在24名、一蘭拉麵則在56名。據了解，此調查總共蒐集了24620份問卷，而第一名獲得5.51%的外國旅客支持。

近期日本媒體分享該國的「入境消費趨勢調查」，旅遊網紅「旅人老K 偏愛日本」也轉發到臉書上，前十名由低到高分別為日本環球影城、迪士尼、寶可夢、耐吉、白色戀人巧克力、GU、鬼塚虎。第3名為化妝品牌資生堂、第2名是北海道巧克力Royce'、冠軍毋庸置疑由衣服品牌優衣庫（UNIQLO）拿下。

另外耳熟能詳的商家有，第11名唐吉訶德、第15名任天堂、第16名撒隆巴斯、第17名三麗鷗、第23名吉伊卡哇、第31名無印良品、第34名三宅一生、第48名合力他命、第58名紐約完美起司（New York Perfect Cheese）。

文章曝光後，網友紛紛留言回應，「肯定是JR，比機票還貴」、「UNIQLO不愧是第一名，連我家這種不會亂買的，這次女兒也買了四件」、「Royce'巧克力原來這麼厲害阿」、「每次去日本怎樣都要去UQ，帶個內衣褲也好」、「我們家花最多的是租車和飯店！購物花費相較之下比例就小多了！」

