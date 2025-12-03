日本商家「8字標語」寫給台灣人看 1.3萬人笑：太接地氣

一名網友到日本京都清水寺周邊伴手禮店購物時，意外看到店家在立牌上用台灣用語寫著「夭壽好吃，不買可惜」，讓他忍不住大笑，將其PO上網引發1.3萬人關注，直呼「看到標語以為在台灣」、「寫給台灣人看的吧」，更笑說日本店家竟這麼接地氣，讓人忍不住想買一份。

原PO昨（2日）在Threads發文分享旅遊趣事，到日本京都清水寺觀光時，光顧周邊一家伴手禮店，發現商品旁立著一個牌子，上面寫著「夭壽好吃，不買可惜」8個中文字，充滿台灣特色的用語讓他忍不住笑稱，「這是哪位教店家的啦！」

原PO也推薦店家販售的商品，推薦買紅豆或栗子口味的和菓子，但唯一缺點是效期都太短。

貼文引起1.3萬人按讚、關注，不少近期到日本旅遊的網友說，日本許多店家最近多了很多台灣才會說的用語標示，包括「俗擱讚」、「夭壽好吃，好吃到X北」、「夭壽甜」等。

一票人笑說，看到這類台灣味標語，無法不消費，「真的是寫給台灣人看的」、「看到標語以為在台灣」、「這個文案很吸引人」、「台日一家親」、「都這樣講了，不買說不過去吧」、「想不到日本商家有如此接地氣的用語」、「都寫成這樣了，不各拿一個不行吧」、「撇開標語，是真的好吃」、「有台灣店員嗎？」、「不支持不行」。

