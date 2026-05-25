日本商店、百貨8點就打烊，別拿台灣作息逛街！晚上沒規劃？3大好去處給你當備案
文/陳玉婕
去京阪神玩，一定要先調整一下大腦裡的生理時鐘！別拿台灣店家開到10點、11點的邏輯去逛日本，因為日本一般商店街和百貨公司（如高島屋、大丸百貨），通常在晚間19:00至20:00之間就會準時拉下鐵門。如果你晚上7點半才悠哉地走進百貨公司，你可能只剩下20分鐘能衝刺，這對愛逛街的朋友來說真的是個問題。
除了逛街，阿墨在這邊特別提醒旅人要看懂一個關鍵字："L.O."(LastOrder)。這指的是餐廳的最後點餐時間。通常百貨公司的餐廳層雖標榜營業到22:00，但L.O.通常會落在21:00左右，甚至更早。
要是你21:10才抵達店門口，即便店內看起來還有人在吃，店家也會很有禮貌地告訴你已經結束供餐，讓你當場體驗到什麼叫「與美食擦身而過」。
有趣的是，如果你真的是個夜貓子，行程排太滿導致晚上沒逛夠，這裡提供幾處深夜去處備案：
‧梅田唐吉訶德：24小時營業，3層樓賣場應有盡有，是熬夜補貨的首選。
‧臨空城TRIAL超市：假如你住在機場附近，這是一家24小時營業的綜合超市，提供退稅手續，價格超有競爭力。
‧梅田UMEKITAFLOOR：位於GrandFrontOsaka北館6F，是少數營業至深夜的區域，週五、六甚至開到凌晨05:00。
阿墨小提醒：日本的晚上是屬於超市、超商與居酒屋的。想買精品或服飾的朋友，請務必把這些排在白天的黃金時段，晚餐後再改走「深夜補貨路線」，才不會看著拉下來的鐵門欲哭無淚啊！
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