日本善通寺市市長率團 訪板橋贈燈植樹

板橋區長陳奇正（左）十三日致贈特色燈籠予來訪的日本香川縣善通寺市長辻村修。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

日本香川縣善通寺市長辻村修，十三日率團到新北市板橋區，參訪慈濟板橋園區、林家花園，以及造訪板橋區公所進行交流，並帶來「善通寺五重塔」形象特色燈籠，將於二月二十日「二０二六新北燈會」展出。辻村修也於公所前花埔與區長陳奇正一同種植台灣原生種「八重櫻」，象徵台日友好。

板橋區公所邀請地方社團以「鳳陽花鼓」傳統民俗舞蹈迎賓。陳奇正表示，歡迎辻村修一行四十五人到訪，板橋與善通寺市自一一三年起友好交流至今邁入第三年，這次雙方種下「八重櫻」，象徵台日友誼長存，邀請辻村修在二月參與新北燈會，明年來板橋欣賞櫻花。

廣告 廣告

板橋區長陳奇正（右）與到訪日本四國香川善通寺市市長（追改十）村修一同種下「八重櫻」象徵台日友好長存。（記者吳瀛洲攝）

辻村修表示，這是他第一次來到板橋，並致贈「善通寺五重塔」形象大型燈籠，希望讓台灣民眾透過燈籠了解弘法大師的誕生地「善通寺市」是一座融合佛教精神與歷史文化的城市。

此外，辻村修歡迎台灣民眾到四國香川縣旅遊，將該市的觀光景點納入旅遊行程。

辻村修對於板橋的地方建設治理、林家花園的傳統園林建築之美留下深刻印象；參訪板橋慈濟園區時也觀賞二０二四年一月一日日本能登半島七點六大地震紀錄片。