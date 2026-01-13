日本善通寺市長訪板橋 贈五重塔燈箱參展新北燈會
（中央社記者黃旭昇新北13日電）日本香川縣善通寺市市長辻村修今天率團訪問新北板橋區，致贈象徵地標的「善通寺五重塔」特色燈箱，透過文化參訪、植樹深化台日地方情誼。燈箱將於2026新北燈會增添日式風情。
板橋區長陳奇正今天表示，新北市板橋區與香川縣善通寺市自民國113年起展開友好交流，為象徵台日友誼長存。雙方在區公所前共同種下「八重櫻」，他並邀請善通寺市長辻村修2月再度來台參加新北燈會點燈活動。
區公所秘書室主任高嘉文接受中央社記者電訪表示，板橋與日本、美國等相互友好城市或姊妹市，一共在公所前花園種植7棵櫻樹，期盼將來櫻花成林，成為特色景點。未來將持續透過交流燈籠與植樹，拓展與日本各地城市互動，深化台日友好關係。
板橋區公所以新聞稿表示，辻村修率領45人的訪團今天抵達後，由板橋區地方社團以「鳳陽花鼓」傳統民俗舞蹈迎賓，訪團並參訪慈濟板橋園區與林家花園，瞭解慈濟志工於2024年日本能登半島大地震時，深入嚴重災區協助災後重建。
辻村修此行也致贈象徵地標的「善通寺五重塔」特色燈箱，以國家重要文化遺產的五重塔照片為風景，燈箱的光線透射出櫸木建造的建築特色。燈箱預計2月20日於2026新北燈會展出。
辻村修表示，首次到訪板橋即留下深刻印象，希望透過五重塔燈箱，讓台灣民眾認識日本佛教弘法大師空海的誕生地善通寺市，這是一座融合佛教精神與歷史文化的城市，誠摯邀請台灣旅客前往旅遊，深化雙方在觀光、宗教文化與教育領域的合作。（編輯：李錫璋）1150113
