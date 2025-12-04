日本單日多起熊出沒釀4傷 夫婦送報遇襲、老翁家門前被抓傷

日本今（4）日接連傳出多起熊出沒襲人事件，範圍遍及富山、長野、島根與岩手等都道府縣，造成4人受傷，所幸傷勢均未危及生命。

一對7旬夫婦送報時遭到熊襲擊。（圖／NNN）

根據《NHK》，根據消防通報，當地時間今日凌晨2時半左右，富山縣富山市婦中町河原町有民眾報案稱，「送報人員遭熊襲擊」。富山市政府稱，傷者為75歲丈夫與70歲妻子，2人被送醫治療，意識清楚。現場附近的馬路上發現疑似熊的排泄物。由於事發現場鄰近小學，警方已在上下學時段加強巡邏。

一名參與救援的30多歲男性描述，他半夜聽到尖叫聲後走到外面查看情況，發現一名女性仰躺倒地，便將她暫時帶到家中進行保護。該男性表示，女性一直詢問丈夫的狀況，「完全沒想到自家門前會發生這種事，還以為開始降雪熊就會消失了」。

另名住在附近的男性則稱，他的父親在凌晨2時半許聽到尖叫聲走到玄關，看見一名年長男性正遭熊襲擊，父親上前對抗後熊才逃走。

一名78歲男性在家門前除雪時被熊抓傷。（圖／NNN）

同日上午6時半左右，長野縣野澤溫泉村豐鄉有民眾通報稱「有人遭熊襲擊」。警方表示，一名78歲男性在自家門前除雪時突遇襲，臉部與大腿等處被抓傷，送醫時意識清楚。現場鄰近溫泉街，住宅與旅館林立，熊至今未被尋獲。警方與獵友會呼籲附近居民注意，並在周邊巡邏警戒。

島根縣益田市波田町的公民會館今日上午7時許也發生類似事件。一名70多歲男性遭體長約1公尺的熊襲擊，臉部等部位受傷送醫，意識清楚。當地政府指出，這是本年度島根縣內首次確認有人遭熊襲擊受傷的案例。

當局透過防災無線通訊系統呼籲市民注意，並考慮在現場附近設置陷阱，附近的小學決定在學童放學時請家長前來接送。

另外在岩手縣大船渡市也傳出熊出沒。當地政府表示，獵友會獵人3日傍晚在末崎町一處距離老人機構約300公尺的樹林中目擊到一頭熊。警方與市職員在周邊警戒，於今日上午6時半左右再次發現該熊出沒並停留。

由於熊未進入箱型陷阱，使用煙火也無法驅趕。當局於上午11時許以緊急槍獵將其驅除，這是地方自治體自行判斷允許使用獵槍的緊急措施。事件未造成人員受傷。

