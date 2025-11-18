日本噁男持刀闖櫻花妹屋！「強暴硬插、軟禁」長達17小時 爽完只喊：完全不記得

（國際中心／綜合報導）日本埼玉縣一名28歲男子涉嫌持刀闖入公寓，性侵一名女子並軟禁長達17小時後逃逸。警方連日追查，最終於本月17日逮捕嫌犯，確認他與被害女子素不相識，目前仍在釐清作案動機及細節。

示意圖／日本埼玉縣一名28歲男子涉嫌持刀闖入公寓，性侵一名女子並軟禁長達17小時後逃逸。（擷取自 免費圖庫freepik）

根據《埼玉新聞》報導，埼玉縣警搜查一課與朝霞警署以「入侵住宅」及「不同意性交」等罪名逮捕該男子。調查指出，他在本月8日凌晨2時許闖入朝霞市一處公寓，持刀威脅20多歲女子施暴並限制行動，直到當天晚間7時才離開，受害人隨即報警。

警方表示，案發當晚7時許，受害女子母親致電報案，稱女兒遭陌生男子闖入房間。員警趕抵現場後展開搜索，透過周邊監視器畫面發現嫌犯在案發地點徘徊，最終鎖定並逮捕。

面對偵訊，嫌犯全盤否認犯罪，聲稱「完全不記得這件事」。警方指出，被害女子與嫌犯並無任何交集，懷疑他是隨機犯案，後續將深入調查闖入路線、作案手法與動機，並確認是否涉及其他案件。

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

