日本嚴寒中進行國會改選 暖暖包竟成維安考驗

日本在嚴冬中進行新一屆國會大選，連民眾也不禁抱怨起來。

日本目前正在進行眾議院改選，由於這是日本36年之後，再次在嚴寒的2月進行選舉，因此許多候選人必須調整選戰策略，像是以往的街頭演講，可能必須改往室內進行。另外，許多人抗寒使用的「暖暖包」，也成為這次選舉的維安挑戰。（葉柏毅報導）

日本在進行選舉時，候選人站在宣傳車上，進行街頭演說，或是拿個肥皂箱，就在街頭對民眾開講，是最常見的競選招式。不過，由於現在日本受寒流侵襲，各地大雪紛飛，候選人必須「一面打選戰，一面對抗寒流」，這也考驗候選人的應變能力。

廣告 廣告

日本媒體報導，受到寒流持續侵襲，在北海道，或是本州東北地方，紛紛下起大雪，候選人除了要準備暖暖包、雪靴與厚手套等裝備，並且雪太大的時候，實在無法在戶外進行演說了，只能改為在室內舉行。

此外，暖暖包也意外成為這次選戰的維安挑戰，由於日本已故前首相安倍晉三正是在戶外演說時，遭到槍擊過世的，日本選戰自此之後，也更加重視安全維護工作。不過由於暖暖包的成份含有鐵粉，可能在金屬探測時，讓探測器發生反應，因此有許多候選人也呼籲民眾，配合安檢，把暖暖包與隨身物品分開出示，以免造成混亂。若是貼在衣物外側的暖暖包，因為必須確認黏貼位置，日本警察廳已指示各都道府縣警察配置女警官，並要求主辦單位必須安排女性工作人員，協助安檢工作。