日本四大出版社勝訴！法院判美商Cloudflare助長盜版需賠償5億日圓

日前全球知名的網路基礎架構商 Cloudflare，才傳出大規模故障，造成許多網站、平台、服務和遊戲轉時間內癱瘓。而近日，Cloudflare 又遭到日本 4 間大型出版社聯合控訴，被東京地方法院判因為助長了盜版漫畫的傳播，要賠償約 5 億日圓。

日本對於打擊盜版非常積極。（圖源：Getty Images）

根據日本經濟新聞報導，日本括講談社、集英社、小學館以及角川（KADOKAWA）在內的日本四大出版社，先前針對 Cloudflare 提起訴訟，指控其服務助長了盜版漫畫的傳播。而東京地方法院於 11 月 19 日做出判決，認定 Cloudflare 的行為構成權益侵害，判決該公司必須賠償出版社要求的全額損害金，總計約 5 億日圓（約合新台幣 9,900 萬元）。

廣告 廣告

這起訴訟的爭議點在於 Cloudflare 提供的「內容傳遞網路」（CDN）服務。出版社方面指出，雖然 Cloudflare 並非直接營運盜版網站，但其伺服器快取技術大幅提升了盜版網站的連線速度和穩定性，讓《航海王》、《進擊的巨人》等熱門作品被非法瀏覽高達數十億次。雖然出版社在 2020 年到 2021 年間多次向 Cloudflare 發出警告，要求停止對侵權的網站提供服務，但 Cloudflare 當時並未採取行動，因此被視為盜版傳播的共犯。

Cloudflare 曾在法庭上抗辯，主張自己僅是單純被動的數據傳輸中介者，責任應該歸屬於盜版網站的營運方。然而，法院最終不採信此說法，依然認定當基礎設施提供者明知有侵權事實且造成版權方重大損失，卻仍持續提供服務時，就不能用「通訊中立」作為免責的金牌。