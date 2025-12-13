日本回台錯過班機 遊客要代表處「幫忙喬」外館無奈回應

日本沖繩是許多台灣人出國旅遊首選地點，不過台北駐日經濟文化代表處那霸分處昨（12日）表示，近日有旅客因趕不上飛機，要求他們致電航空公司提供特別協助；對此那霸分處表示，旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，「本處不便要求航空公司特例受理」。

代表處那霸分處昨在臉書發文指出，近日接獲國人來電求助，因旅客於那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，僅依照手機App上的提示，於起飛前 40分鐘抵達登機口，未事先至航空公司櫃台辦理報到，結果在安檢口被告知須先完成報到手續，旅客急忙趕到櫃台，但已超過報到截止時間遭拒絕受理，因此要求他們致電航空公司提供特別協助。

對此那霸分處說明，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃台，逾時就無法受理報到，旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，本處不便要求航空公司特例受理。

那霸分處提到，過去也曾有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊時，因隔天早上睡過頭，錯過規定的下船入境手續辦理時間而致電本處求助，經洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後即撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。

那霸分處呼籲，盼旅日遊客遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續，「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。」

