日本因應缺工潮 逐步放寬髮型與服裝限制

折扣零售連鎖店唐吉訶德（Don Quijote）三年前率先實施新規，目前旗下近四分之一員工擁有亮色頭髮。（路透社）

日本職場服裝與儀容規範正出現鬆動。面對愈發嚴重的人力短缺，企業紛紛放寬對髮色、指甲油、飾品及穿著的限制，從折扣零售業逐步擴散到藥妝、超市及部分大型企業。調查顯示，年輕求職者在兼職與正職市場上擁有更多話語權，也讓企業不得不調整過去嚴格的形象規範。

隨著勞動力市場持續緊縮，藥妝連鎖富士藥品（Fuji Yakuhin）取消非藥師員工的多項限制，允許任何髮色、指甲彩繪、濃妝及多種戒指佩戴。東急超市（Tokyu Store）也放寬髮型、髮色、配件及穿洞等規範。今年更有大型上市公司跟進，日本航空（Japan Airlines）宣布員工可穿運動鞋上班，與東京地下鐵及廉航天馬航空（Skymark Airlines）看齊。

過去二十年，日本企業服裝規範逐步鬆綁，關鍵轉折點是2005年環境省推動「清涼商務」（Cool Biz）活動，鼓勵員工夏季減少西裝與領帶穿著。此後夏季服裝趨向輕便，部分百貨公司員工不再強制制服，計程車司機也可自由選擇是否戴白手套。

勞動力市場緊縮，日本企業服裝規範逐步鬆綁。（路透社）

OECD 顯示，日本勞動年齡人口自1995年高峰以來已減少16%，企業間爭奪人才愈加激烈。路透社調查指出，三分之二日本企業認為人力短缺嚴重影響業務，而東京商工研究的資料顯示，這也是今年上半年企業破產數創12年新高的原因之一。

學生及年輕求職者也因此擁有更多話語權，Mynavi 今年4月調查顯示，三分之二學生認為打工應可自行決定穿著，三分之一學生曾因潛在雇主著裝規定而放棄求職。但部分造型仍難被接受，如多重或臉部穿洞，以及與黑道文化連結的刺青，多數企業仍要求遮掩。傳統大型企業如三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）雖未訂明髮色或指甲油政策，但員工普遍遵循不過於突出的外表共識。





