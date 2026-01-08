日本國中生遭同儕霸凌 倒地仍被狠踢頭部、暴力毆打引公憤

日本一所國中爆出校園霸凌，影片在網路上瘋傳。（示意圖，由AI生成）

網路近日瘋傳一段令人髮指的日本校園霸凌影片。在大分市一所國中校內，一名國中生對另一名毫無抵抗力的同學進行長達約1分鐘的殘暴毆打。影片中受害者已被打倒在地，加害者仍執拗地朝其頭部猛踢，行為極其冷血。目前大分市教育委員會與警方已介入調查，釐清事實真相。

施暴細節令人不適：執拗毆打、頭部猛踢樣樣來

日本一所國中爆出校園霸凌。（翻攝自X）

綜合日本媒體報導、X上流傳的畫面顯示，這段長約1分鐘的影片拍攝於學校走廊。畫面中，一名男學生領頭對受害者發動單方面攻擊，拳打腳踢不間斷。令人震驚的是，即便受害者體力不支倒地、完全沒有反擊意圖，加害者仍未收手，反而多次蓄力狠踹受害者的頭部。

影片近日於社群平台擴散後，迅速引發日本網友集體憤怒。據了解，事發地點疑似為大分市內的「大東中學校」，影片中學生的制服與校舍特徵成為初步判定的依據。

大分市教委與警察介入：將清查所有關係人

面對排山倒海的輿論壓力，大分市教育委員會緊急回應表示，已根據影片中學生的服裝與走廊景觀鎖定特定學校。目前調查重點包括影片真實性，確認影片是否為近期拍攝或舊案重傳；鎖定對象，清查涉案的施暴者、受害者以及現場旁觀、拍攝影片的學生；事發時間，釐清具體發生的日期與時間點。

當地警方也已同步展開行動。由於影片涉及嚴重的頭部攻擊，可能涉及傷害罪甚至更嚴重的刑事責任。

網友肉搜施暴者：暴力零容忍聲浪四起

雖然流傳的影像多已過馬賽克處理，但施暴者的殘酷行徑已讓其身份在網路上遭到強烈肉搜。大分市教委強調，將會針對受害學生進行心理輔導，並對施暴學生進行嚴厲的後續處置，絕對不會姑息校園內的暴力行為。

