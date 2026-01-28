日本國寶彥根城驚見浮屍 高齡男漂護城河

日本彥根城中的護城河內發現一具男屍。（圖／東森新聞）





位於日本滋賀縣彥根市的彥根城，是日本現存12座天守之一，被列為日本國寶，是觀光客的必訪之地。未料昨（27）日晚間彥根城中的護城河內，竟漂著一具男性浮屍，嚇壞路人，警方目前已展開調查。

據《京都新聞》報導，昨日晚間7時35分許，有民眾發現彥根城的護城河上，漂著一名男性，趕緊撥打電話報案，警消到場後，確認該名男子已死亡。

滋賀縣警彥根署指出，該名男性身形消瘦，身上穿著黑色夾克與長褲，鞋子為深藍色長靴，目視無明顯外傷，現場附近有一輛倒下的自行車。今（28）日死者身分已查出，為住在市內的91歲男性，確切死因仍在調查中。

更多東森新聞報導

高雄蚵仔寮「驚見浮屍」 死者身分曝光

新／日本北海道連2震！最大震度3 無海嘯疑慮

日本破紀錄大雪！交通網癱瘓 七彩服鏟雪暴紅

