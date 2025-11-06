「日本國寶」翁倩玉48年後再演戲！導演林孝謙認了挫咧等

翁倩玉被導演「田調」就是全家去看她的演唱會。（圖／壹壹喜喜電影）





《陽光女子合唱團》是由《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙再次攜手編劇呂安弦的全新作品，這次更網羅了令人意想不到的女子組合，包括陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希。從笑點不斷到令人感動落淚。

林孝謙一開始就鎖定陳意涵演出。（圖／壹壹喜喜電影）

導演林孝謙說，一開始自己就鎖定了跟他搭檔過的陳意涵：「沒有她，我不會拍！」陳意涵從《比悲傷更悲傷的故事》到如今成為兩個孩子的媽媽，導演認為這是老天給的最好時機，母職經驗讓她對角色的柔軟與真實自然流露。另外一個驚喜是導演竟然找上48年沒有在台灣演戲的日本國寶級藝人翁倩玉，其實林孝謙內心也是有點挫，所以還特別「田調」跑去看翁倩玉的演唱會。

導演林孝謙說：「看到她又唱又跳兩個半小時，我就知道要為她重寫角色設定了！」接下來就是林孝謙與編劇呂安弦一起把原來的翁倩玉要飾演的音樂老師角色，轉換成知名歌手，讓角色有更多立體化的層面。同時他們也在劇本結構中增添更多衝突的設計，相信《陽光女子合唱團》絕對是今年跨年最佳首選，《陽光女子合唱團》12月31日全台上映。



