日本國小「普發鋼彈」當教材！老師還叮嚀禁轉賣 粉絲讚：教育真的進化了

日本國民級動漫作品《機動戰士鋼彈》不只風靡全球，如今甚至走進校園，成為小學生的學習教材。近日一名日本網友在社群平台X分享，女兒就讀的國小發給每位學生一盒鋼彈模型，老師還特別交代「不能轉賣」，讓原PO忍不住笑稱「這是我聽過最嚴肅的模型警告」，貼文曝光後立刻引發熱議，不少網友直呼「時代真的不一樣了」。

萬代自2021年開始推動「鋼彈模型學園」教育計畫，讓鋼彈進入國小校園。

其實這並非單一學校的創意活動，而是由萬代南夢宮自2021年起推動的「鋼彈模型學園」永續發展教育計畫。萬代免費提供鋼彈模型給校園使用，讓學生在動手組裝的過程中，認識日本製造工藝的細節與品質，同時搭配影像與教案，引導孩子思考地球環境、塑膠回收與永續發展等議題。

校方表示，透過實作式教學，能讓學生在「做中學」，不只提升專注力與動手能力，也能更具體理解環保概念，而不再只是停留在課本文字。對孩子來說，組裝模型本身就是一種樂趣，也更容易對學習內容產生連結。

這樣的教學方式也勾起許多成年粉絲的回憶，不少1980、1990年代的鋼彈迷感嘆，當年把模型帶到學校往往只會被老師沒收，如今卻成了正式教材，象徵教育思維的巨大轉變。網友紛紛留言稱讚，認為這種結合興趣與學習的方式，才能真正激發孩子的熱情，也讓動漫文化在新世代中找到新的教育角色。

