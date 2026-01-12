日本國會下周「開議即解散」 李逸洋：幾乎已成定局

即時中心／張英傑報導

日本政壇將有新變化！我國駐日代表李逸洋今（12）日在臉書發文指出，日本首相高市早苗將在1月23日通常國會開議日，解散眾議院提前改選，雖尚未宣布，高市首相本人也沒證實，但種種跡象顯示，這幾乎已成定局了。

消息來源為何？李逸洋在臉書說，《讀賣新聞》獨家報導有所本，係執政黨高層刻意透露，並非憑空臆測。

李逸洋說，高市首相去年10月21日就任以來，民調支持率一直維持7成左右。日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市內閣支持率較上個月增2.3個百分點，升至78.1%。民調高支持蜜月期通常可維持3至6個月。

先前許多評論認為，等到3月31日審議完新年度預算案，再解散國會是最佳選擇，因為多項物價高漲對策及所得税起徵點，都待新預算案落實；但換另一角度看，自民維新執政聯盟眾院233席剛好過半，參院則不足6席，受限於政治實力不足，政策推動上須處處與各政黨妥協，高市首相力主的「積極財政」與「強韌經濟」無法完整依照自己政策理念，邁開腳步大力向前推動。

李逸洋進一步指出，日本外在環境挑戰十分嚴苛，一是中國近期擴大經濟脅廹，特別是管制軍民兩用物資出口日本，其中稀土影響重大，高市首相必須擁有強大政治能量及威望才能帶領日本政府及民眾度過難關；二是美國總統川普預定4月訪中，高市趕在之前3月訪美面晤川普，強大的執政實力才能在與川普對談中增加聲量，鞏固並加深日美同盟關係。

關於選情狀況，李逸洋提出自身觀察及看法指出，有人以恢復自民黨到256席作為成敗標準，這是「高標」；以目前日本遭遇內外嚴峻情勢，自民黨採取「中標」來當選舉目標更為務實，也就是自民黨在眾院取得233席單獨過半。

