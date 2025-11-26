日本國會交鋒 拒撤「台灣有事」發言 高市:被問具體案例 誠實回答

日本首相高市早苗11月25日在首相官邸外說明與美國總統川普的通話。路透社



日本首相高市早苗週三（26日）在國會進行她上任以來第一次與在野黨領袖群的交鋒，立憲民主黨黨魁野田佳彥想迫使高市承認發言錯誤，但高市早苗回答，她只是在被詢問之下，盡可能回答了問題。

野田佳彥指出，當初質詢高市早苗，使高市早苗說出讓中日關係惡化言論的立憲民主黨議員岡田克也，反而成為眾矢之的，非常不公平。他直接質詢高市早苗說：「我認為首相的發言並沒有事先協調。在台灣問題上，本應與他國採取同一的模糊戰略，而只有日本單方面表明姿態，將會損害國家利益。這難道不是獨斷專行嗎？對於由此導致的日中關係惡化，您認為自己應承擔什麼樣的責任？」

高市早苗回答：「提問者（岡田克也）把問題限定在台灣有事，並提到了海上航道的封鎖。我本來也不想提到具體事項，但如果只是不斷重複政府至今為止的制式回答，在某些情況下有可能導致預算委員會中斷。因為提問者詢問了具體的案例，我打算誠實地回答。」

接著，高市早苗補充說：「我始終在被詢問的範圍內進行了回答，而政府的統一見解已於昨日經內閣會議決定並進行了答詢，不會多一分，也不會少一分。」高市早苗並不撤回其「台灣有事」答詢內容。

野田佳彥極度不滿高市早苗沒有直接回答責任歸屬問題，他說：「我剛才提出的問題是，您如何看待由首相您的發言所引發的這種局勢的責任。很遺憾，現在提問的人（岡田克也）反而受到了批評，我認為這是不合道理的批評。我認為發言者本身的責任更重。」

週三下午是日本國會個在野黨黨魁，與高市早苗的一對一直接辯論，這是她上任以來第一次接受在野黨領袖的詢答。

野田佳彥在黨魁會議結束後，則是認為自己已經取得勝利，他向記者團說：「由於（首相）不再提到具體案例，我認為這（台灣有事發言）已經事實上撤回。」

