日本國會大選倒數一週！共同社最新民調曝

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院提前改選，本月8日就要進行投開票，首相高市早苗火力全開，頻頻在各地演說、造勢助選，爭取所屬的自民黨與執政盟友在國會過半，奪回國會主導權。而日媒《共同社》公布的最新民調結果顯示，雖尚無絕對大勝的把握，但自民黨的領先優勢有所擴大。

《共同社》民調顯示，在比例代表制選舉方面，自民黨的支持率擴大到36.1%，比一星期前上升約6.9個百分點；2大反對黨-立憲民主黨和公明黨組建的新政黨「中道改革聯合」，則以13.9%的支持率居於第2，上升2.0個百分點；不過，也有21.3%的受訪者尚未決定，要在比例代表制中選擇那個政黨。

在小選區投票方面，44%受訪者表示將投票支持執政黨候選人，26.5%受訪者表示支持反對黨候選人，但仍有27.2%的受訪者還沒決定要把票投給誰。

至於高市早苗內閣的支持率，相較於上次民調上升了0.5個百分點，為63.6%；反對率也上升約0.6個百分點至25.6%。整體看來，反對黨「中道改革聯合」的支持率比較低迷，71%的受訪者表示對其不抱太大期望，上升4個百分點，僅有23.1%的受訪者表達期待之意，比起上次少了5.1個百分點。

原文連結：比例自民36％、中道13％ 選挙区は与党44％、野党26％

