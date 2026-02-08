日本國會大選決戰日，「冬將軍」重挫投票率！高市早苗能否續任首相，天降大雪竟成關鍵變數

日本今天（8日）迎來罕見的「嚴冬大選」投開票日，「冬將軍」似乎成了最大的攪局者。總務省公布上午11時投票率僅7.17%，創下近年新低。傳統觀點雖認為「低投票率有利執政黨」，但在公明黨與自民黨分道揚鑣、轉投「中道改革連合」之後，沒人知道這個規律是否依舊算數。當自民黨選前被看好單獨席次過半，但高市早苗的「跨黨派人氣」遇上大雪阻路，她的「偶像式選戰」能否突圍「組織票」包圍網，也成為能否繼續執政的最大懸念。

2月8日的投票被稱為戰後最短（解散國會至投開票僅16天）、也是睽違36年的「一月解散、二月選舉」的嚴冬決戰，正如氣象預報所預料，日本多地降下大雪。根據日本總務省發布的最新數據，截至上午11時，全國小選區的平均投票率僅為7.17%。這個數字令人心驚——與2024年上屆眾院選同一時間點的10.44%相比，大幅滑落了3.26個百分點。

2026年2月8日，日本舉行國會大選，東京選民正在投票所投票。（美聯社）

儘管這僅是當日投票的數據、並不包含事前投票，但天氣惡劣造成的低投票率究竟對誰有利，也成為各方關注的焦點。《朝日新聞》指出，在日本選舉的傳統政治光譜中，有一條長年被奉為圭臬的法則——「投票率越低，對自民黨與公明黨的執政聯盟越有利。」前首相森喜朗2000年引發軒然大波的失言——「無黨派與其出來投票，不如在家睡覺」——就是在說這個現象。

2026年2月8日，日本國會大選的投票日降下大雪。（美聯社）

因為自民黨擁有強大的業界團體支持，而公明黨背後則是「創價學會」相挺。當無黨派選民因為政治冷感或天氣因素不出門時，這些堅若磐石的「組織票」權重就會被放大，進而鎖定勝局。然而在自民黨與公明黨的聯盟瓦解後，「創價學會」如今站在了公明黨與立憲民主黨合組的「中道改革聯合」身後，「組織票」的動員力與高市早苗的個人魅力就成為朝野對決的勝負關鍵。

不過根據日本主流媒體選前的最後民調，幾乎各家都看好自民黨與日本維新會的執政聯盟能夠拿到超過300席的大勝（日本眾議院共465席，《每日新聞》與《讀賣新聞》甚至預測可望超過310席），至於《讀賣新聞》更看好自民黨拿到「絕對安定多數」的261席。但擅於預測台灣選戰結果的日本學者小笠原欣幸認為：「唯一可能造成落差的因素，或許是惡劣天氣等原因導致投票率大幅下降」。

《朝日新聞》也指出，自民黨內目前瀰漫一股微妙的氣氛，因為有自民黨的官邸幹部對《朝日》透露：「過去說投票率高對自民黨不利，但這次恐怕要逆轉。高市首相在無黨派層和過去不投票的群體中擁有高支持度，如果這些人不出來，我們反而危險。」因此8日的大雪對依賴「高市旋風」吹出浮動票的自民黨而言，無疑是一場危機。

2026年2月8日，日本舉行國會大選，東京選民正在投票所投票。（美聯社）

數據背後的暗流：提前投票激增

不過根據總務省7日公布的「期日前投票」（提前投票）數據，則為8日的選戰增添了另一層迷霧。截至2月6日，共有2079萬6327人完成了提前投票，佔全體選民的20.09%。這個數字比2024年大選同期增加了約436萬人，增幅高達26.56%。

這創紀錄的提前投票潮，究竟是選民為了避開大雪的預先行動？還是高市早苗成功喚醒了沈睡選民的徵兆？若是前者，那麼今日的低投票率僅是票數的「時間轉移」，對大局影響有限；但若是後者，代表選民的熱情已經提前釋放，自民黨的勝算將大幅提升。《讀賣新聞》分析，過去幾次高投票率的選舉（如2005年郵政解散、2009年政權輪替），都伴隨著政治版圖的巨大變動，當提前投票的激增與當日投票的驟降並存，讓選情預測模型變得前所未有的複雜。

相當繞著地球跑了1.8圈的黨魁

為了爭奪這每一張選票，朝野各黨黨魁（總裁、黨代表）在7日的「最後衝刺」中可謂傾盡全力。《讀賣新聞》統計，11個政黨的黨魁在短短12天的選戰造勢活動中，總移動距離達到了7萬4544公里，相當於繞了地球1.8圈。其中高市早苗以1萬2480公里的移動距離位居榜首。她的戰略非常清晰：「將個人魅力最大化，將爭點模糊化。」

2026年2月7日，日本首相、自民黨總裁高市早苗在東京街頭造勢，為自民黨候選人拉票。（美聯社）

在東京世田谷區的最後演說中，面對聚集的1萬名聽眾，高市早苗高喊：「不要讓『不能讓自民黨贏太多』的聲音成真，這讓我悔恨不已！」她反覆強調「責任有的積極財政」，試圖以經濟成長的願景壓過所有質疑。

值得注意的是，高市的演說策略發生了微妙的變化。在選戰初期，她還會提及「國旗損壞罪」或「間諜防止法」等保守派色彩濃厚的議題，但在最後關頭，為了爭取中間選民，這些意識形態強烈的字眼幾乎被封印。她甚至避開了與盟友「日本維新會」的大本營——大阪，選擇持續在東京固票。

「中道」的掙扎與轉向：和平成為最後的防線

由立憲民主黨出身的野田佳彦與公明黨出身的齊藤鐵夫共同領軍的「中道改革聯合」，則在選戰末期進行了一次戰略大轉彎。最初他們主打「食品消費稅0%」的民生牌，然而當執政黨也喊出類似的減稅口號，甚至更激進的財政擴張時，政策的差異化變得模糊。於是在最後的48小時，野田佳彦選擇回歸傳統自由派的核心價值——和平。

「不要向右傾斜，不要向右轉彎，走在和平國家的直路上！」野田佳彦在東京的街頭聲嘶力竭，針對高市政權內部浮現的「非核三原則」檢討論進行猛烈抨擊，齊藤鐵夫也強調「中道將堅持非核三原則」。在經濟議題難分軒輊的情況下，在野陣營試圖用「戰爭與和平」的恐懼感，來動員反對修憲與鷹派路線的選民。

第三勢力的混戰

在高市與野田的兩極對決之外，第三勢力的動向同樣關鍵。作為自民黨執政盟友的日本維新之會，共同黨代表吉村洋文在京都疾呼：「高校學費無償化是自民黨單獨做不到的！」他將維新定位為聯合政府中的「引擎」與「加速器」，主張只有維新的存在，自民黨的改革才不會停滯。

2026年1月27日，日本參政黨的神谷宗幣在東京街頭造勢。（美聯社）

至於國民民主黨的玉木雄一郎則試圖扮演「導航儀」。他在東京中野區強調：「我們不想只做反對黨，我們要是能實現政策的黨。」他主打「提高手取（實質收入）」與「年收之壁」的改革，試圖在左右對立的夾縫中，爭取現役勞動世代的務實選票。

而在右派光譜的更外側，參政黨的神谷宗幣與日本保守黨的百田尚樹，則不約而同地鎖定了「移民問題」。神谷高喊「反全球化、反移民」，百田則警告「日本社會將完全變質」，這些訴求雖然被主流媒體邊緣化，在社群網路上卻擁有極高聲量，可能一定程度瓜分掉自民黨的右翼基本盤。

這場選戰是高市早苗能否長期執政的「信任投票」，也是日本政壇重組後「中道」路線的一次總體檢。如果投票率最終創下歷史新低，讓自民黨意外面臨苦戰，說明「組織票」的結構性變化已經發生；但自民黨若能在低投票率下依舊取得大勝，也等於宣告「高市時代」的來臨。投票將於日本時間今晚8時截止（部分地區因大雪提前），日本政治的未來也將今天深夜揭曉。

