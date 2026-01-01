日本國會女議員發起要求增加女性洗手間隔間數量的請願

（德國之聲中文網）日本政壇歷來由男性主導。盡管在上屆選舉中，日本國會女議員人數增至73人，高市早苗也於去年10月成為日本首位女首相。不過根據請願書中所述，國會大廈全體會議廳附近僅有一間女洗手間，且只有兩個隔間。因此，每次國會開會前，女洗手間外都會排起長隊。

東京國會大廈建於1936年，比日本女性獲得選舉權早了近十年。據《讀賣新聞》報道，整座國會大廈共有12間男洗手間，67個隔間；以及9間女洗手間，共22個隔間。

在世界經濟論壇發布的性別不平等報告中，日本今年在148個國家中排名第118位。除了政界，女性在媒體和商界的代表性也嚴重不足。

作者: 德聞