日本國會改選自民黨壓倒性勝利 川普祝賀高市早苗「能為妳背書是我的榮幸」

川普發文祝賀高市在國會改選中大獲全勝。（翻攝自X@takaichi_sanae）

日本眾議院大選落幕，首相高市早苗率領的自民黨一路高歌猛進，拿下2/3絕對多數的316席，改寫日本眾議院單一政黨席次最高紀錄。美國總統川普（Donald Trump）得知高市早苗在國會改選大獲全勝後發文祝賀，盛讚高市選擇改選的決定大膽且明智，表示能替以高市為首的執政聯盟背書，他的榮幸。

川普昨晚（8日）在自家社群平台Truth Social發文，恭賀高市早苗與其執政聯盟在重要的國會改選取得壓倒性勝利，他盛讚高市是位備受尊敬且非常受歡迎的領袖。

廣告 廣告

川普稱讚高市適時改選的決定大膽且明智，幫助自民黨掌握眾議院2/3絕對多數席次，寫下二戰以來首次紀錄。川普表示「能為妳和妳的執政聯盟背書是我的榮幸。」祝福高市未來推動「以實力維護和平」取得巨大成功。最後川普稱在踴躍投票的日本民眾非常優秀，「我將永遠給予堅定支持！」

高市早苗隨後也在社群平台X回話川普，表示由衷感謝川普的熱情支持，期待春天造訪白宮，持續攜手合作鞏固日美同盟，

更多鏡週刊報導

自民黨狂掃316席破紀錄！ 我駐日代表：高市早苗打動日本民心、看好台日關係升溫

白宮強烈支持增加軍費「歡迎國防占GDP3%以上」 智庫學者：應交由台灣民意決定

吊車大王「一天做3次」安頓4妻 自豪體力太強：甩一甩就懷孕