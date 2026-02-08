日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測

日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。

前駐日代表謝長廷。（圖／謝長廷臉書）

謝長廷今在臉書發文指出，東京早上下雪了，從歷史紀錄來看，投票率偏低對自民黨選情不利。他提到，過去幾天在野的中道黨主席野田佳彥在助選時大力批判高市早苗，認為此次解散國會缺乏正當性，完全是黨利黨略，不僅花費大筆經費，還讓民眾必須冒著風雪聽演講。謝長廷表示，這種論調經過電視轉播，今天冒雪投票的選民到底有多少人會觸景而產生共鳴，確實讓許多支持自民黨的朋友感到擔心。

日本首相高市早苗。（圖／路透社）

不過謝長廷觀察，高市早苗近日的演講旋風有點類似台灣40多年前的黨外時代演講，沒有什麼宣傳廣告，人潮卻自動自發從各方聚集，年輕人、婦女、帶著小孩的中年夫婦居多，數量相當驚人。他分析，從高市早苗嘶聲力竭的清晰訴求中，許多民眾顯然受到她的熱情感染。

謝長廷強調，民眾似乎都看到日本的希望和困境，願意給有能力、有使命感、願意做事的人一個機會，在日本全島這個氣氛和氣勢已經形成。他表示「我相信即使風雪阻撓，打個折扣，得半過半數席次也是可以期待的」。

