日本國會改選 在野黨的致命傷

日本首相高市早苗打算提前解散國會重新選舉，為此，在野的立憲民主黨與公明黨宣布成立新政黨「中道改革聯合」，打算在即將到來的改選共推候選人，企圖重演過去公明黨與自民黨合作1+1大於2的效應，然而，日本選票用手寫的特殊制度，恐成兩黨如今以新政黨參選合作的致命傷。

和中華民國選票上面直接印好候選人與政黨的名稱，由選民從裡面圈選心儀的對象不同，日本的選票上面並不會直接印好候選人與政黨的名稱，而是交由選民手寫上自己想投的對象。

在過去只有一個民主黨的時代，選民寫上民主，就表明了自己要投給哪個黨，不成問題，但後來民主黨分家成立憲民主黨和國民民主黨，選民如果還是只寫民主兩個字，要如何判定就成了問題，因此後來就出現一張寫著民主兩個字的選票同時切割計算給立憲民主黨和國民民主黨，例如前者0.7後者0.3之類，導致各地兩黨的得票數會出現小數點的怪現象。

問題來了，中道改革聯合是今年1月16日才成立的，而這次改選的日期可能落在2月8日，以短短23天的時間，能讓多數選民都知道這次立憲民主黨會改用「中道改革聯合」來參選嗎？如果選民又在選票上手寫民主兩個字，這次這種選票，不就可能全部算到國民民主黨頭上，讓該黨漁翁得利？

不僅如此其實立憲民主黨與公明黨立場也不盡相同，前者偏左派，後者偏右派，然後雖然如今都反對鷹派立場過於明顯的自民黨和高市早苗，但過去公明黨的鴿派色彩其實也沒有那麼明顯，不像立憲民主黨多數候選人都是鴿派反對修改日本和平憲法的第9條條文。然而如今兩黨合作後，可以看到立憲民主黨也在修改立場，將承認允許行使集體自衛權的安全保障相關法，往鷹派立場靠攏。

誠如立憲民主黨眾議員原口一博質疑的，捨棄「立憲」招牌將導致自由派票源流失，保守票也拿不到。早在2017年，就發生過原本的民主黨為了跟偏右的鷹派小池百合子合作，另外成立希望之黨，然後政策也往鷹派靠攏，結果黨內的鴿派另外成組成立憲民主黨參選，捍衛左派鴿派立場，選舉結果立憲民主黨票還比希望之黨多。

前事不忘，後事之師，為了選舉跟其他黨合作可以，但連自己的黨名都不要，乃至於立場也調整，就有待商榷了。這次兩黨的合作，是否會重演上次希望之黨的悲劇？搞到左派鴿派選票流到其他政黨？不無可能。（作者為新黨輿情中心主任）