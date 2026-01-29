日本國會改選！矢板明夫：牽動未來

▲日本首相高市早苗宣布解散國會後，積極備戰2月8日的選舉。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗宣布解散國會後，積極在街頭催票宣講，為國會選舉拉抬聲勢，28日她在北海道為自民黨候選人站台助選，發表演說，印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫指出，高市早苗這場以「負起政治責任」為主軸的演講，凸顯本次選舉不僅攸關政策落實，也牽動日本未來的方向。

矢板明夫28日深夜在臉書粉專，轉貼高市在北海道街頭演說的主要內容，裡面提到，這一次的眾議院選舉，不是為了延命、討好或逃避責任，而是讓日本的政策能真正動起來，當前，反對勢力掌握了國會最重要的委員會，即便準備再正確、再必要的法案，連審議都進不去，這不是法案的問題，而是整個制度被卡死的問題。

高市早苗強調，這次選舉的真正焦點，不是某一項政策口號，而是能否奪回國會主導權，現在自民黨距離穩定過半數只差最後幾席，只要自民黨和日本維新會取得過半，委員會的結構就能改變，政策才能真正推動，否則再好的政策也只是空談，真正的核心施政，需要一個「能夠做事的國會」。

高市早苗承諾，如果這次選舉，自民黨與日本維新會無法取得過半數，如果政策仍然被卡死、無法前進，那她也將辭去首相職務，這不是威脅，而是她身為首相必須承擔的責任，也呼籲選民：「現在不是躲在後面旁觀的時候，而是決定日本還要不要往前走。懇請各位，讓我借助您的力量，把政策推動到底。」

