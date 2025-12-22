日本國會結束會期紛紛率團訪台 自民黨幹事長萩生田光一也來

日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一。翻攝自萩生田光一臉書



日本國會會期將於12月17日結束，陸續有許多重要日本國會議員訪團訪台。日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一、日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐與日本前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文紛紛率團訪台，近期總計將有30日本國會議員來台訪問。

萩生田光一是「日華議員懇談會」現任幹事長，將率領其選區東京都八王子市的友台市議員，於12月21日至12月23日訪台。

鈴木馨祐眾議員則偕前首相補佐官、眾議員長島昭久及前法務大臣政務官、眾議員神田潤一行共3人，於12月22日至12月24日訪台交流。這是鈴木卸任後首次組團訪台，將就台日關係、區域情勢、經濟安全及經貿發展等共同關切議題交換意見。

鈴木所率領的訪團在台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，拜會前總統蔡英文、國安會秘書長吳釗燮、監察院副院長李鴻鈞、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、台北市長蔣萬安與立法院前院長王金平，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人會晤。

外交部介紹，鈴木歷任法務大臣、外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等黨政要職，熟稔日本外交及區域安全政策，長年致力助我提升台日關係，於法務大臣任內修改省令（行政命令），我國數萬旅日國人自今（2025）年5月26日起得在日本戶籍資料登記「台灣」，進一步保障我國僑民在日本的應有權益。

另外，「台灣女婿」瀧波宏文率領「日本參議院TY會台灣訪問團」同樣於今起訪台，訪團在台期間將晉見賴清德、拜會行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全及新北市長侯友宜。

「TY會」是日本參議院友台組織之一，由瀧波及前參議員吉川有美發起，名稱隱含「台灣友好」寓意。此次訪團成員另包括夫人瀧波史織、參議員小林一大、鈴木大地與宮本和宏。

瀧波曾任日本農林水產副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，長年支持推動台日關係發展不遺餘力，也多次為台灣仗義執言，此行偕同多位自民黨青壯世代國會議員訪台，以實際行動表達對台灣的支持。

除了國會外交，外交部自2010年陸續邀請國會議員助理、政黨職員及地方議員等日本訪團來台訪問，舉辦「2025日本政界青年台灣研習營」，今年活動於12月22日至26日舉辦，將邀請約20位日本政界青年訪台，期盼透過該研習活動，台日友好關係能夠永續經營，也能持續推升台日關係。

自今年年底到明（2026）年初陸續有30位國會議員來台訪問，外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等普世價值，彼此為重要夥伴及珍貴友人，鈴木眾議員此次率團訪台將有助深化兩國間各領域實質合作，建構更緊密堅韌的台日友好關係。

