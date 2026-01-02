日本國會議場僅一間女廁？高市早苗替72名議員發聲請願，希望增設更多女性廁所

日本首相高市早苗2026年的改革清單，除了縮減國會議員人數和稅制，還有一項與她本人有直接關聯的改變：在日本國會大樓內增設「女性廁所」。這是一個由首相本人，和60名女性議員聯署發起的請願，希望國會能因應時代變化，同時做出對應改變。

根據BBC報導，擁有465席次的日本眾議院，在2024年大選後，一共迎來73名女性眾議員，創下憲政史上新高，超越2009年54人紀錄。

但是，當這批娘子軍進駐眾議院大樓後，卻發現女廁外幾乎總是大排長龍，反對勢力、立憲民主黨議員小宮山泰子（Yasuko Komiyama）無奈表示，每當全體會議開始前，女廁經常大排長龍，而另一位匿名女議員則吐槽，經歷過多次狀況後已經學乖，她放棄在會議前上廁所。

為什麼會出現大排長龍的情況？因為目前眾議院議場附近，僅僅只有一間女性廁所，而且內部只提供兩個隔間，73名女議員共享這少有兩個隔間，當然會出現大塞車狀態。倘若算進參議院或其他設施，整個國會大樓一共設有9間女廁、22 個隔間。

相比之下，引述日媒報導，國會大樓內男廁共有12間，合計設置67個馬桶與小便斗。

日本立憲民主黨眾議員小宮山泰子。（翻攝自小宮山泰子官方粉專）

小宮山議員表示，議場現況很不方便，因為每當開議期間，眾議院內部不僅只會有女性議員，還有更多的女性職員或幕僚，以及洽公的女性訪客，院區內女廁數量本就不足，共用人數一多、往往讓排隊情形比想像更嚴重。她透過社群發文喊話，希望國會或政府能提前做好準備，也給予女性成員相對公平的待遇。

國會落成時、女性尚無投票權

日本國會大樓建於1936年，當時日本女性尚未取得投票權（要到1945年才被賦予），而首批女性國會議員，則是在1946年踏入國會。國會大樓是一棟大型建築，中央擁有九層樓，佔地面積相當於兩座足球場大。

面對首相與女性同僚的請願提案，眾議院相關委員會主席濱田靖一表示，已「願意認真考慮」增設院區內女性廁所。

日本國會。（美聯社）

為了促進男女平權和提高女性參政意願，日本政府曾設定目標，希望在2020年之前，讓女性能占各大職業領域管理職位3成，但該原始期限在當年年底，悄悄地向後延展10年。

目前，在參政這個領域，眾議院的女性議員約占16%，而在參議院、則占三分之一比例，125席當中有42席是女性。而身為眾議員的高市早苗，則在2025年10月、被選為日本憲政史上首位女性首相，她雖然在競選期間承諾，要比照北歐各國的女性閣員比例，但實際上、現任高市內閣19名成員中，僅2人是女性，分別是財務大臣片山皋月和內閣府特命擔當大臣小野田紀美。

其實，國會女廁數量不足的問題，早在前首相石破茂還在任期間就注意到，他也曾表示、政府會設法「改善女廁設施」，嘗試打造一個讓女性能安心生活的社會，因為不只國會，許多公共場所幾乎都存在男女廁數量嚴重不均衡的問題。

