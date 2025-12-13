日本國會跨黨派聯盟討論中國法律戰 顧問認一個中國是自說自話歪理

日本國會10日舉行跨黨派國會議員人權外交聯盟全體會議討論中國法律戰 圖：翻攝自日本前眾議員山尾志櫻里的ax

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗上個月在眾議院答詢台灣有事可能觸發集體防衛後，北京不但採取經濟壓力和軍事演習，還在國際上要求各國承認一個中國。對此，日本前眾議員、IPAC日本事務局長山尾志櫻里稍早在會議上主張，「一個中國」只是北京自說自話的歪理。

《產經新聞》報導，歐洲和美國的議會紛紛通過決議，駁斥中國政府就1971年聯合國大會第2758號決議（阿爾巴尼亞決議）所作的聲明。近年來，中國一直聲稱，國際社會通過該決議承認「台灣是中國的一部分」。然而，儘管該決議承認中華人民共和國（PRC）是中國在聯合國的唯一代表政府，但並未提及中華民國（台灣）的主權或法律地位。日本一個由兩黨議員組成的小組也開始就該決議發表聲明。台灣問題是一個「熱門議題」。

日本國會10日舉行跨黨派國會議員人權外交聯盟全體會議。擔任跨黨派該聯盟顧問的山尾志櫻里指出，聯合國大會第2758號決議被中國扭曲來打法律戰，宣稱「聯合國承認台灣是中國的一部分」。

山尾志櫻里稍後在社群平台X推文說明：「一個人的觀點是他自己的觀點，並非普遍觀點。」

山尾志櫻里說，中國政府散播「台灣是中國的一部分」的觀點，彷彿這是國際社會的普遍共識，並錯誤地援引1971年聯合國關於阿爾巴尼亞問題的決議來支持這一觀點，但這並不正確。

山尾志櫻里指出，2758號決議僅承認中華人民共和國政府在聯合國擁有代表權，但並未確定台灣的主權或法律地位。

山尾志櫻里說，如果中國提出這項決議並堅持認為國際不應該干涉其內政，吾人將立即反駁說「這項決議根本沒有決定這（台灣）是否是內政」。山尾指出，即使是內政，通過武力改變現狀也是違反《聯合國憲章》的。

然而，由於中國政府近年來在認知戰中利用了這項決議，並將其作為批評首相高市的言論的便捷手段，因此，中國政府最好公開重申其對該決議的解釋。

山尾志櫻里說，美國、英國、加拿大、捷克共和國、比利時、歐盟和其他國家都已就其對該決議的解讀發表了聲明。

山尾志櫻里主張，日本也需要考慮就其自身對阿爾巴尼亞決議的公正解讀發表聲明。

