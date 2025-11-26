日本國會辯論「台灣有事說」...高市早苗今仍未收回言論：被問到具體情境時「誠實態度作答」

日本首相高市早苗今（26）日出席國會黨魁討論會，針對先前「台灣有事」發言，高市早苗解釋，本來也不想提到具體事項，但議員是人民代表，被問到具體情境，只好以誠實的態度作答，高市並未撤回先前言論。

高市早苗今日與日本各政黨黨主席舉行上任以來首度黨魁討論會，在野黨聚焦在近日「台灣有事」言論爭議，立憲民主黨黨魁野田佳彦質疑，高市「台灣有事」言論沒有事先與政府成員進行協調：「在台灣問題上，本應與他國採取同一的模糊戰略，而只有日本單方面表明姿態，將會損害國家利益。」

對此，高市早苗反駁，當時提問者（岡田克也）把問題限定在台灣有事，並提到了海上航道的封鎖，「我本來也不想提到具體事項，但如果只是不斷重複政府至今為止的制式回答，在某些情況下有可能導致預算委員會中斷」。

高市早苗表示，問問題的國會議員是全體國民代表，「因此在被問及具體事例時，我只好以誠實的態度作答」，高市並再度重申政府的官方立場，也就是日本會根據所有可得資訊，逐案判斷是否構成對日本的「存亡危機事態」，高市也並未撤回先前言論。

高市強調：「日本政府的統一見解，儘管已於昨日經內閣會議決定，但就是我剛才答覆的那樣，不多也不少。」

（圖片來源：三立新聞）

